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Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους – Προκλήθηκε αναστάτωση από μεθυσμένο Βρετανό επιβάτη

Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του μετά την σύλληψη του 39χρονου

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους – Προκλήθηκε αναστάτωση από μεθυσμένο Βρετανό επιβάτη
Pixabay
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:34

Αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε, χθες το βράδυ, αεροσκάφος το οποίο εκτελούσε πτήση από Μάντσεστερ προς Αττάλεια, εξαιτίας της συμπεριφοράς 39χρονου επιβάτη που βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προκαλούσε αναστάτωση εντός του αεροσκάφους.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον Βρετανό επιβάτη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 39χρονος προκάλεσε φασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Υπό αυτές τις συνθήκες ο κυβερνήτης αποφάσισε να κάνει έκτακτη προσγείωση στη Θεσσαλονίκη, για να συλληφθεί ο 39χρονος και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης και των επιβατών.

Ακολούθως, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του, ενώ ο Βρετανός συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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