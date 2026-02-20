Το χειρόγραφο σημείωμα της Αρβελέρ στον Μητσοτάκη – Πότε του έδωσε και τι έγραφε

Παρών στο τελευταίο αντίο στη σπουδαία βυζαντινολόγο Ελένη-Γλύκατζη Αρβελέρ ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με πλήθος συγγενών, πολιτικών, φίλων και ανθρώπων του Πολιτισμού και του επιχειρηματικού κόσμου.

Στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, δημοσία δαπάνη, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, εκφώνησαν επικηδείους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια του επικηδείου που εκφώνησε, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε μια προσωπική εμπειρία, «ένα μάθημα», όπως είπε, από την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ.

«Με ένα τέτοιο μάθημα θα ήθελα να πω αντίο. Ήταν σκέψεις γραμμένες στο χέρι από την ίδια στο πολυτονικό. Ήταν ένα χειρόγραφο που μου έδωσε το 2015, όταν με ενθάρρυνε να αναλάβω την ηγεσία της ΝΔ. Από τότε το κρατώ σαν ένα πολύτιμο κειμήλιο», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε.

«Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτό που μου είχε γράψει:

“Όταν πτωχεύουν οι πλούσιοι δεν θα πλουτίσουν οι φτωχοί, μα όταν κυβερνούν ανίκανοι, ένοχοι είναι οι ικανοί. Κι όταν μόνο οι οι ανάξιοι μιλούν για αξίες, τότε η απαξίωση θα είναι γενική”. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη Ελένη».