ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας – “Βλέπει” αύξηση ΑΕΠ 1,9% το 2026

Την διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, προβλέπει ο ΟΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεση του (Economic Outlook).

Ειδικότερα, προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025.

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Οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 2,6 % του ΑΕΠ το 2025 σε 4,4 % του ΑΕΠ το 2026, θα στηρίξουν τις επενδύσεις, ενώ η αύξηση της απασχόλησης, οι μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση θα στηρίξουν την κατανάλωση, παρά τις υψηλές τιμές της ενέργειας, σύμφωνα με τον Οργανισμό. Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά το β ́ εξάμηνο του 2026 καθώς θα βελτιώνεται η διεθνής ζήτηση.

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι ισορροπημένοι, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή ενέργειας και οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή θα ανακάμψουν, όπως αναμένεται, από το γ’ τρίμηνο. Μια καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία του τουρισμού θα μπορούσε να τονώσει την ανάπτυξη, ενώ τυχόν καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων της ΕΕ ή παρατεταμένες διαταραχές στις αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές.

Για τον πληθωρισμό (με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτή), ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι θα αυξηθεί από 2,9% το 2025 στο 4,2% εφέτος, λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, για να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027.

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, προβλέπει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα – στο 2,6 % του ΑΕΠ το 2026 και 2,7 % του ΑΕΠ το 2027 – μετά από το ιστορικά υψηλό πλεόνασμα 4,4 % του ΑΕΠ το 2025. Για το δημόσιο χρέος προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 129,8% του ΑΕΠ το 2027 από 135,8% το 2026 και 146,1% το 2025.

«Η συνετή δημοσιονομική πολιτική και η ταχεία μείωση του χρέους θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα, καθώς οι προκλήσεις που απορρέουν από τη γήρανση του πληθυσμού και τις επενδυτικές ανάγκες θα παραμείνουν υψηλές», σημειώνει η έκθεση. «Ο περιορισμός των φορολογικών δαπανών και η συνέχιση των προσπαθειών για τη μείωση της φοροδιαφυγής θα δημιουργούσε πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση των δαπανών για την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη», προσθέτει.

Για τα πρόσφατα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής κρίσης που έλαβε η κυβέρνηση, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι θα πρέπει να καταργηθούν ταχέως καθώς θα μειώνεται η πίεση στις τιμές.

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Ο Οργανισμός συνιστά περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. «Οι καθαρές εισαγωγές ενέργειας, ιδίως πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιστοιχούσαν στο 93 % της συνολικής προσφοράς ενέργειας, καθιστώντας την εξωτερική θέση της Ελλάδας ιδιαίτερα ευάλωτη σε διαταραχές στις διεθνείς αγορές ενέργειας», αναφέρει η έκθεση.

Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι θα χρειαστεί ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη για να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο με παράλληλη μείωση του χρέους.

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Η συνέχιση των προσπαθειών, προσθέτει, για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, η άρση των περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες και η επαναπροσαρμογή των πολιτικών της αγοράς εργασίας προς την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες θα ενίσχυαν τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις και θα βελτίωναν την παραγωγικότητα της εργασίας.

«Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, αλλά η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και της στέγασης.

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Η διευκόλυνση των επενδύσεων στην παραγωγική ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με την περαιτέρω απλοποίηση και εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης θα βοηθούσε στην ταχύτερη μείωση των εκπομπών αερίων και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Επιπλέον, η στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη για ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων και για ηλεκτρικά οχήματα θα στήριζε επίσης τις επενδύσεις για τη σταδιακή εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων στους τομείς των μεταφορών και της στέγασης», καταλήγει η έκθεση.

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Δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία

Η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένει αβέβαιη, αλλά οι οικονομικές της συνέπειες είναι πιθανό να γίνουν αισθητές για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά τη λύση της, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός κατάρτισε δύο σενάρια για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας: ένα όπου οι διαταραχές παραμένουν σχετικά σύντομες και ένα σενάριο παρατεταμένων διαταραχών, με ευρύτερες και πολύ πιο μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες.

Στο πρώτο σενάριο – όπου λαμβάνεται ως βάση ότι οι τιμές της ενέργειας θα μειώνονται σταδιακά από τα μέσα του 2026 και μετά, σύμφωνα με τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς προθεσμιακών συμβολαίων – ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί από 3,4% το 2025 σε 2,8% το 2026 για να ανακάμψει στο 3,1% το 2027. Ο ετήσιος πληθωρισμός στις χώρες της G20 αναμένεται να αυξηθεί στο 4% το 2026 από 3,4% το 2025, για να μειωθεί στο 3,1% το 2027 καθώς οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και τροφίμων θα υποχωρούν σταδιακά.

Στο δεύτερο σενάριο, εάν οι διαταραχές διαρκέσουν μέχρι και το 2027, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά, σε μόλις 2,1% το 2026 και 1,8% το 202, ενδεχομένως ωθώντας ορισμένες οικονομίες στην ύφεση ή κοντά σε αυτή. Η ανεργία θα αυξηθεί και οι επενδύσεις – συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων εντάσεως εργασίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη – θα αποδυναμωθούν σημαντικά, ενώ θα αυξηθούν οι κίνδυνοι επανατιμολόγησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.