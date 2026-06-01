ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα οι πολίτες

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Κυριαρχία με 30,5% για τη Νέα Δημοκρατία – Στην 4η θέση πίσω από Τσίπρα και Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 19:59

Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας για μια ακόμη φορά έδειξαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Opinion Poll το απόγευμα της Δευτέρας 1/6.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ είναι στο 30,5%, η ΕΛΑΣ 15,5%, η Ελπίδα για Δημοκρατία 12,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, το ΚΚΕ 6,5%, η Ελληνική Λύση 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας 5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε ποσοστό 1,7%.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,6%, ενώ η ΕΛΑΣ είναι στο 13% και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 10,5%.

Το ΠΑΣΟΚ κατρακυλά στην τέταρτη θέση με 8,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ «εξαϋλώνεται» στο 1,4% και οι αναποφάσιστοι φθάνουν το 16,1%.

Παράλληλα, στη δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll παρουσιάστηκαν από ποια κόμματα παίρνουν ψήφους οι ΕΛΑΣ και Ελπίδα για Δημοκρατία.

Το 56,6% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με γνώμονα την πολιτική σταθερότητα, έναντι 33,5% που προσανατολίζεται σε ψήφο διαμαρτυρίας.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα με 29%.

