Δημοσκόπηση Opinion Poll: Κυριαρχία με 30,5% για τη Νέα Δημοκρατία – Στην 4η θέση πίσω από Τσίπρα και Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ
Τι απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα οι πολίτες
Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας για μια ακόμη φορά έδειξαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Opinion Poll το απόγευμα της Δευτέρας 1/6.
Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ είναι στο 30,5%, η ΕΛΑΣ 15,5%, η Ελπίδα για Δημοκρατία 12,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, το ΚΚΕ 6,5%, η Ελληνική Λύση 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας 5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε ποσοστό 1,7%.
Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,6%, ενώ η ΕΛΑΣ είναι στο 13% και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 10,5%.
Το ΠΑΣΟΚ κατρακυλά στην τέταρτη θέση με 8,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ «εξαϋλώνεται» στο 1,4% και οι αναποφάσιστοι φθάνουν το 16,1%.
Παράλληλα, στη δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll παρουσιάστηκαν από ποια κόμματα παίρνουν ψήφους οι ΕΛΑΣ και Ελπίδα για Δημοκρατία.
Το 56,6% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με γνώμονα την πολιτική σταθερότητα, έναντι 33,5% που προσανατολίζεται σε ψήφο διαμαρτυρίας.
Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα με 29%.
