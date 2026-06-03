Η συγκινητική ανάρτηση της Φωτεινής Πιπιλή για τον Νάσο Αθανασίου: “Μου άνοιξε τον δρόμο ως η πρώτη γυναίκα ρεπόρτερ”

Φόρο τιμής στον δημοσιογράφο Νάσο Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, απέτισε με ανάρτησή της η Φωτεινή Πιπιλή.

Συγκεκριμένα, η κ. Πιπιλή αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που συναντήθηκε με τον Νάσο Αθανασίου στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για μία συνέντευξη στο συγκρότημα Shocking Blue, που είχε κάνει τεράστια επιτυχία με το τραγούδι «Venus», ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι της έδωσε την ευκαιρία να γίνει η πρώτη γυναίκα ρεπόρτερ στην ελληνική τηλεόραση.

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Η ανάρτηση της Φωτεινής Πιπιλή

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ κι εγώ τον Νάσο Αθανασίου. Ειδικά εγώ, που μια τυχαία συνάντηση μαζί του μου άνοιξε τον δρόμο για την τηλεοπτική καριέρα μου!

Πολύ νέοι, φοιτητές και οι δύο στη Νομική -εγώ στο Αριστοτέλειο , αυτός στο ΕΚΠΑ- βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για πολυπόθητη συνέντευξη με το, τότε, σούπερ συγκρότημα Shocking blue της τεράστιας επιτυχίας του «Venus».

Ο Νάσος για την επιτυχή τηλεοπτική εκπομπή “Σήμερα-Σήμερα”. Την πρώτη, με ρεπορταζιακή, στην ελληνική τηλεόραση, παραγωγή της ιδιωτικής εταιρείας του κορυφαίου ρεπόρτερ της εποχής, Νίκου Μαστοράκη, με διευθυντή, τον άλλο μεγάλο ρεπόρτερ Σπύρο Καρατζαφέρη που προβάλλονταν από την ΥΕΝΕΔ. Εγώ για το γυναικείο περιοδικό ΠΑΝΘΕΟΝ. Πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει ο Νάσος. “Γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ στην εκπομπή να έχουμε και μια κοπέλα εκεί. Όλοι άντρες είμαστε. Ο Τέρενς Κουίκ, ο Νίκος Ρίζος, ο Κώστας Κέκης και άλλοι, από “Το Βήμα” και “Τα Νέα” του Λαμπράκη.

Δεν ήθελα και πολύ. Την άλλη μέρα, έκανα και το πρώτο μου τηλεοπτικό ρεπορτάζ, χωρίς συνείδηση για τον δρόμο που μου άνοιξε ο Νάσος, ως η πρώτη γυναίκα ρεπόρτερ στην ελληνική τηλεόραση. Μετά βρεθήκαμε, για χρόνια στην ΕΡΤ. Πολύ αργότερα, το 2006, με όρισε ο Κώστας Καραμανλής υποψήφια νομάρχη Αθηνών. Γνωρίζοντας το πάθος του Νάσου για τα κοινά και την αγάπη του για τα θέματα της καθημερινότητας, του λέω με τη σειρά μου. “Να σε βάλω στον συνδυασμό μου να κάνουμε ωραία πράγματα”; Δέχθηκε με χαρά και εκλέχτηκε νομαρχιακός σύμβουλος. Μετά χαθήκαμε. Για να ξαναβρεθούμε σε άλλο “μετερίζι”. Εκείνος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ το 2012, εγώ ήδη βουλευτής με τη ΝΔ. Έως το 2023 μαζί στη Βουλή. Αγαπημένοι, γιατί τα νιάτα, οι αναμνήσεις, η κοινή πορεία και η αγάπη για την καλή δημοσιογραφία δεν μπορούσαν να μας χωρίσουν. Πολύ λυπάμαι γιατί χάθηκαν όλα αυτά τα “δικά” μας».