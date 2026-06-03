Πανελλαδικές 2026 – ΓΕΛ: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

Με τρία μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα Τετάρτη 3/6 οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στα Γενικά Λύκεια της χώρας.

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι στα ΓΕΛ εξετάστηκαν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

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Δείτε τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά:

Δείτε τα θέματα στα Μαθηματικά:

Δείτε τις απαντήσεις στα Μαθηματικά:

Δείτε τα θέματα στη Βιολογία:

Δείτε τις απαντήσεις στη Βιολογία:

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Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ