Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 29,5%, δεύτερος ο Τσίπρας – Μάχη Καρυστιανού και Ανδρουλάκη για την τρίτη θέση

Ελαφρά άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης (02.06) στο κεντρικό δελτίο του σταθμού.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνει 25,5% διατηρώντας ένα ισχυρό προβάδισμα 12 ποσοστιαίων μονάδων από τον Αλέξη Τσίπρα.

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Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για την τρίτη θέση, την οποία στη συγκεκριμένη συγκυρία φαίνεται να εξασφαλίζει το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας τη Μαρία Καρυστιανού σε θέση διεκδικητή.

Πέρα από την καθαρή πρόθεση ψήφου, αξιοσημείωτα είναι και τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας αναφορικά με το κριτήριο των ψηφοφόρων.

Όπως προκύπτει, η «προοπτική» κυριαρχεί ως η πρωταρχική σκέψη των πολιτών στον δρόμο προς την κάλπη, σε αντίθεση με το συναίσθημα του «θυμού», το οποίο υποχωρεί αισθητά, περιοριζόμενο στο 11%.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων

Ν.Δ.: 25,5%

ΕΛΑΣ: 13,5%

ΠΑΣΟΚ: 10%

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 9,5%

ΚΚΕ: 6%

ΕΛ. ΛΥΣΗ: 5,5%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 4,5%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3%

ΜέΡΑ 25: 2,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 2%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 1%

ΝΙΚΗ: 1%

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εκτίμηση ψήφου,

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Ν.Δ.: 29,5%

ΕΛΑΣ: 15,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,5%

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 11%

ΚΚΕ: 7%

ΕΛ. ΛΥΣΗ: 6,5%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,5%

ΜέΡΑ 25: 3%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,5%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 1%

ΝΙΚΗ: 1%

Καταλληλότερος Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στο επίκεντρο της νέας δημοσκόπησης της Pulse βρίσκεται και το κρίσιμο ερώτημα για τον «καταλληλότερο πρωθυπουργό», ένας δείκτης που παραδοσιακά αποτυπώνει τις βαθύτερες τάσεις και προθέσεις του εκλογικού σώματος.

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Στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές και ευρύ προβάδισμα στην κορυφή των προτιμήσεων των πολιτών.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί με αξιοσημείωτη απόσταση ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ τα ποσοστά του Νίκου Ανδρουλάκη συμπιέζονται σε μονοψήφια επίπεδα.

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Η καθημερινότητα στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερη αξία έχουν και τα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας, τα οποία ρίχνουν φως στα κριτήρια με τα οποία οι πολίτες θα οδηγηθούν στην κάλπη.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ότι θα επιλέξουν την επόμενη διακυβέρνηση με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινής τους ζωής.

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Η «προοπτική» που προσφέρουν τα κομματικά προγράμματα και ο ρεαλισμός των προτάσεων αναδεικνύονται σε ρυθμιστικούς παράγοντες της ψήφου.

Το προφίλ των ψηφοφόρων των νέων κομμάτων – Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Σαμαρά;

Στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων βρίσκεται η διαφαινόμενη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, με μια ενδεχόμενη κίνηση από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να αποτελεί τον καταλύτη για τις επόμενες ισορροπίες.

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Μετά τις επίσημες εξαγγελίες για τα νέα σχήματα υπό τον Αλέξη Τσίπρα (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) και τη Μαρία Καρυστιανού (Ελπίδα για τη Δημοκρατία), η δημιουργία ενός κόμματος στα δεξιά της παράταξης μοιάζει να συμπληρώνει το παζλ των νέων πολιτικών δεδομένων.

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους αναλυτές είναι το μέγεθος των διαρροών που θα υποστεί η Νέα Δημοκρατία.

Καθώς η δεξαμενή των πιθανών ψηφοφόρων του κ. Σαμαρά εντοπίζεται παραδοσιακά εντός του κυβερνώντος κόμματος, η δυναμική αυτής της πρωτοβουλίας αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό τον στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις επόμενες κάλπες.

Τσίπρας: Υπάρχουν διαφορες με το παρελθόν;

Στο μικροσκόπιο της κοινής γνώμης τίθεται παράλληλα και το πολιτικό προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, με τους πολίτες να αξιολογούν τα νέα χαρακτηριστικά της δημόσιας παρουσίας του.

Τι απαντούν οι πολίτες στα σενάρια συνεργασίας

Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης επανέρχεται με ένταση το σενάριο των κυβερνήσεων συνεργασίας, καθώς η τρέχουσα πολιτική συγκυρία —όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στους δημοσκοπικούς δείκτες— χαρακτηρίζεται από έντονο κατακερματισμό των δυνάμεων.

Οι διαθέσεις των πολιτών απέναντι σε πιθανές μετεκλογικές συμπράξεις αποτελούν τον καταλύτη που θα διαμορφώσει το πλαίσιο, τη στρατηγική και τις τελικές αποφάσεις των κομμάτων στον δρόμο προς τις κάλπες.