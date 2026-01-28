Δημοσκόπηση GPO: Στο 24,5% η Νέα Δημοκρατία – Από ποια κόμματα «τραβάει» ψηφοφόρους η Καρυστιανού

Κυρίαρχη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24,5%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στη δεύτερη θέση με απώλειες συγκεντρώνοντας 10,8%. Από εκεί και πέρα, η Ελληνική Λύση είναι στο 9,6%, με την Πλεύση Ελευθερίας είναι στην 4η θέση με 8,2%.

Ακολουθούν τα κόμματα: ΚΚΕ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,1%, Νέα Αριστερά 2%, Νίκη 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%.

Δημοσκόπηση GPO: Τα κόμματα που αποδυναμώνει η Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση της εταιρείας GPO στάθηκε και στη δυναμική του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς ψηφοφόροι από Φωνή Λογικής, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Ελληνική Λύση και αναποφάσιστοι αναμένεται να μετακινηθούν στο νέο αυτό κόμμα.

Με την άποψη της για τις αμβλώσεις «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί» το 19,2% ενώ «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί» το 68,1%, ενώ το 20,1% των ερωτηθέντων είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της.

Όσο αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 66,6% τονίζει ότι δεν θα τον ψηφίσει εφόσον κατέβει στις εκλογές με το 17,6% να λέει πως είναι πολύ και αρκετά πιθανό να τον ψηφίσει.

Διχασμένοι είναι οι πολίτες μεταξύ των συμμαχικών και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές, ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Η μεγάλη πλειοψηφία, όμως, με ποσοστό 69,5%, προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, ενώ το 25,2% θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.

Το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 58,5% και ακολουθεί η διαφθορά με 18%.

Οι μισοί Έλληνες, ποσοστό 49,6%, δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 50,4% δηλώνουν ότι αρκεί.

Ως προς την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, το 76,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αποδυναμώνει και μάλλον αποδυναμώνει την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών χωρών, σε αντίθεση με το 13,7% που πιστεύουν ότι την ενισχύει και μάλλον την ενισχύει.

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ το 54,2% των ερωτηθέντων απαντούν όχι και μάλλον όχι, ενώ το 32% απαντούν ναι και μάλλον ναι.