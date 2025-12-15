Δημοσκόπηση Alco: Παραμένει κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία – Στο 12% η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Στην πρώτη θέση με διαφορά 12% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,6%, με το ΠΑΣΟΚ να έχει 11,6%, η Ελληνική Λύση είναι στο 9,5%, το ΚΚΕ στο 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 6,3%.

Παράλληλα, οι πολίτες εξέφρασαν την προσωπική τους άποψη για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, με το 68% να τονίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει τα ίδια, ενώ το 15% πιστεύει ότι με το βιβλίο του παρουσιάζει μια καινούργια πολιτική πρόταση.

Στη συνέχεια, οι πολίτες ρωτήθηκαν για τις κινητοποιήσεις των αγροτών όλες αυτές τις ημέρες, με το 78% να στέκεται στο πλευρό τους και το 15% να απαντάει ότι δεν συμφωνεί με όσα κάνουν.

Στο ερώτημα «πόσο θα λέγατε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, η επιστροφή ενοικίου και οι παροχές που έχουν ανακοινωθεί ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας;» οι απαντήσεις της δημοσκόπησης είναι:

Καθόλου: 61%

Λίγο: 24%

Αρκετά: 8%

Πολύ: 2%

ΔΞ/ΔΑ: 5%

Οι πολίτες κλήθηκαν στη συνέχεια να απαντήσουν και σε άλλα ερωτήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εκλογές τονίζοντας: