Δημοσκόπηση ALCO: Στο 23,3% η Νέα Δημοκρατία – Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, τέταρτη με 8,1% η Μαρία Καρυστιανού
Τα ευρήματα της δημοσκόπησης
Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (15.06) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη συγκεντρώνοντας ποσοστό 23,3% και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και ποσοστό 14,2%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού με 8,1%.
Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου:
- Ν.Δ.: 23,3%
- ΕΛ.Α.Σ.: 14,2%
- ΠΑΣΟΚ: 10,3%
- ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 8,1%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 6,6%
- ΠΑΣΟΚ: 6,2%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 3,6%
Τι απαντούν οι πολίτες για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου;
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 51% των πολιτών δηλώνει ότι διαφωνεί με την αποφυλάκισή του, έναντι ενός 19% που συμφωνεί με ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Παράλληλα, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης, που αγγίζει το 30%, επέλεξε να μην πάρει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα, απαντώντας «δεν ξέρω/δεν απαντώ».
Το crash test των νέων κομμάτων
Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης το πολιτικό αποτύπωμα των νεοσύστατων σχηματισμών, με τις πρώτες θετικές εντυπώσεις να κινούνται σε παρόμοια επίπεδα για τις δύο νέες πρωτοβουλίες.
- Κόμμα Α. Τσίπρα: Συγκεντρώνει 25% θετικών γνωμών.
- Κόμμα Μ. Καρυστιανού: Καταγράφει 22% θετικών κρίσεων.
Ποιος πολιτικός αρχηγός «ακούει» τον σφυγμό της κοινωνίας;
Στο κρίσιμο ερώτημα για το ποιος πολιτικός ηγέτης κατανοεί σε βάθος τα προβλήματα των πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί τα πρωτεία με 23%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα με 12%.
Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, συγκεντρώνοντας το 7% των προτιμήσεων, με τους υπόλοιπους αρχηγούς να κινούνται σε ακόμη χαμηλότερα, μονοψήφια ποσοστά.
Στο πεδίο των κυβερνητικών προσδοκιών, το 25% των ερωτηθέντων αξιολογεί την «ΕΛΑΣ» ως μια βιώσιμη εναλλακτική πρόταση εξουσίας.
Στον αντίποδα, η «Ελπίδα» φαίνεται να εγκλωβίζεται σε ρόλο αντισυστημικής ψήφου, καθώς το 52% των πολιτών την κατατάσσει στα κόμματα διαμαρτυρίας, με μόλις το 10% να τη θεωρεί κυβερνητική επιλογή.
Από πού αντλούν δυνάμεις τα νέα κόμματα
Το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αποτελεί τον κύριο αιμοδότη του, αποσπώντας το 60% (έξι στους δέκα) των ψηφοφόρων του.
Παράλληλα, καταγράφει εισροές από το ΚΚΕ (9%), την Πλεύση Ελευθερίας (7%) και το ΠΑΣΟΚ (6%).
Το κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει μια πιο πολυσυλλεκτική βάση. Αντλεί το 25% των δυνάμεών του από την γκρίζα ζώνη των μικρότερων κομμάτων («Άλλο κόμμα») και τη Νίκη, ενώ εμφανίζει αξιοσημείωτη διείσδυση τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ (7%) όσο και στη βάση των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας (6%).
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