Δημοσκόπηση ALCO: Στο 23,3% η Νέα Δημοκρατία – Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, τέταρτη με 8,1% η Μαρία Καρυστιανού

Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (15.06) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη συγκεντρώνοντας ποσοστό 23,3% και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και ποσοστό 14,2%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού με 8,1%.

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Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου:

Ν.Δ.: 23,3%

ΕΛ.Α.Σ.: 14,2%

ΠΑΣΟΚ: 10,3%

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 8,1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 6,6%

ΠΑΣΟΚ: 6,2%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 3,6%

Τι απαντούν οι πολίτες για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 51% των πολιτών δηλώνει ότι διαφωνεί με την αποφυλάκισή του, έναντι ενός 19% που συμφωνεί με ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παράλληλα, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης, που αγγίζει το 30%, επέλεξε να μην πάρει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα, απαντώντας «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Το crash test των νέων κομμάτων

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης το πολιτικό αποτύπωμα των νεοσύστατων σχηματισμών, με τις πρώτες θετικές εντυπώσεις να κινούνται σε παρόμοια επίπεδα για τις δύο νέες πρωτοβουλίες.

Κόμμα Α. Τσίπρα: Συγκεντρώνει 25% θετικών γνωμών.

Κόμμα Μ. Καρυστιανού: Καταγράφει 22% θετικών κρίσεων.

Ποιος πολιτικός αρχηγός «ακούει» τον σφυγμό της κοινωνίας;

Στο κρίσιμο ερώτημα για το ποιος πολιτικός ηγέτης κατανοεί σε βάθος τα προβλήματα των πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί τα πρωτεία με 23%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα με 12%.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, συγκεντρώνοντας το 7% των προτιμήσεων, με τους υπόλοιπους αρχηγούς να κινούνται σε ακόμη χαμηλότερα, μονοψήφια ποσοστά.

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Στο πεδίο των κυβερνητικών προσδοκιών, το 25% των ερωτηθέντων αξιολογεί την «ΕΛΑΣ» ως μια βιώσιμη εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Στον αντίποδα, η «Ελπίδα» φαίνεται να εγκλωβίζεται σε ρόλο αντισυστημικής ψήφου, καθώς το 52% των πολιτών την κατατάσσει στα κόμματα διαμαρτυρίας, με μόλις το 10% να τη θεωρεί κυβερνητική επιλογή.

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Από πού αντλούν δυνάμεις τα νέα κόμματα

Το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αποτελεί τον κύριο αιμοδότη του, αποσπώντας το 60% (έξι στους δέκα) των ψηφοφόρων του.

Παράλληλα, καταγράφει εισροές από το ΚΚΕ (9%), την Πλεύση Ελευθερίας (7%) και το ΠΑΣΟΚ (6%).

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Το κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει μια πιο πολυσυλλεκτική βάση. Αντλεί το 25% των δυνάμεών του από την γκρίζα ζώνη των μικρότερων κομμάτων («Άλλο κόμμα») και τη Νίκη, ενώ εμφανίζει αξιοσημείωτη διείσδυση τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ (7%) όσο και στη βάση των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας (6%).