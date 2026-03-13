Διαφωνούν ανοιχτά Δούκας και Γερουλάνος με τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ – Ποια άλλα στελέχη αντιδρούν

Πληθαίνουν ώρα με την ώρα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που διαφωνούν με την απόφαση του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει από την ΚΟ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Το πρωί της Παρασκευής 13/3, εξέφρασαν τη διαφωνία τους τόσο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όσο και ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ιδίως οι τοποθετήσεις των δύο πρώτων έχουν ακόμα πιο μεγάλη βαρύτητα, καθώς ήταν υποψήφιοι πρόεδροι του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με επιστολή του προς τον κ. Ανδρουλάκη, γνωστοποίησε ότι παραδίδει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ και παραιτείται από βουλευτής.

Δούκας: Με τις διαγραφές και τις απειλές δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Γερουλάνος: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί

«Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» συνεχίζει στη δήλωση του ο κ. Γερουλάνος.

Τέλος, ζήτησε «ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απο όλους» και καταλήγει με τη φράση: «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απο όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Χριστοδουλάκης: Η διεύρυνση δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών

Στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επισημαίνοντας στο ΟΡΕΝ ότι «η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Όπως είπε «έχω κάνει μια επιλογή, στην δημόσια εκφορά μου, ακόμα και σε θέματα με τα οποία διαφωνώ να μην τα επισημαίνω και να τα “φυλάω” για τις συζητήσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να συστηματοποιηθούν και να ενταθούν για να ισχυροποιηθεί η συλλογική δημοκρατική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ».

Με αφορμή, δε, όπως επισήμανε ότι κριτική έχουν ασκήσει στον δημόσιο λόγο και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο ο κ. Κωνσταντινόπουλος, τόνισε «πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

«Με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά. Αλλά έχει άποψη και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά. Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στην Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο την γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον» συμπλήρωσε.

Σημείωσε, τέλος, ότι η παράδοση της έδρας από τον κ. Κωνσταντινόπουλο «είναι σημαντική, είναι μία αξία στην πολιτική, που τιμάει την παράταξη και εκείνον», καταλήγοντας πως «το ότι ξεκινάς λέγοντας ότι υπάρχει πρόεδρος και δεν αμφισβητείται, αλλά ότι η ηγετική ομάδα πρέπει να δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν δεν το θεωρώ στοιχείο αμφισβήτησης».

Κατρίνης: Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ

Ο υπεύθυνος τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σημειώνει σε ανάρτήση του: «Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή, απαιτεί να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Η απαίτηση αυτή της κοινωνίας μας δεσμεύει και μας ενώνει στον κοινό στόχο για τη νίκη στις εκλογές και την προοδευτική διακυβέρνηση.

Η εσωστρέφεια, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας».

Μαργαρίτης: Οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης

Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Μαργαρίτης αναφέρει: «Στη μακρά κομματική μου εμπειρία ένα πράγμα έχω κατανοήσει. Οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης και προώθησης. Ήταν πάντα ένδειξη κρίσης. Άλλωστε η εσωκομματική Δημοκρατία είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Όπως και η ίδια η κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Απαιτούν ανοχή στη διαφορετική άποψη. Είτε είναι σωστή, είτε λάθος. Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο είναι γνωστό ότι δεν είχα ίδιες απόψεις. Πρόσφατα η στήριξη μου στον Σάντσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφωνία μου συνιστά ρήξη. Πολύ περισσότερο όταν με τον Οδυσσέα βρέθηκα στη Δημοκρατική Συμπαράταξη της Φ.Γεννηματά. Δύσκολα χρόνια! Θυμάμαι μάλιστα πού σχολιάζαμε με πόση δυσκολία είχαμε καταφέρει την προεκλογική συγκέντρωση τον Σεπτέμβρη του 2015 στην πλατεία Κοτζιά. Πόσο λίγοι ήμασταν τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Πόσο δύσκολη ήταν η στήριξη της τραυματισμένης Κεντροαριστεράς. Και αυτό κάτι λέει…».