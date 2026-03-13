Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: “Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί”

Την δική του θέση για την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής έκανε γνωστή ο Παύλος Γερουλάνος το πρωί της Παρασκευής (13/3).

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε την ανάγκη για ψυχραιμία και ενότητα και υπογράμμισε ότι κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα.

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε: «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».