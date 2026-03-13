Χριστοδουλάκης: “Η διεύρυνση δεν χτίζεται μέσα από διαγραφές” – Η θέση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου 

Στην διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης το πρωί της Παρασκευής (13/3) τονίζοντας πως «η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Στην συνέχεια υπογράμμισε, «έχω κάνει μια επιλογή, στην δημόσια εκφορά μου, ακόμα και σε θέματα με τα οποία διαφωνώ να μην τα επισημαίνω και να τα “φυλάω” για τις συζητήσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να συστηματοποιηθούν και να ενταθούν για να ισχυροποιηθεί η συλλογική δημοκρατική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ».

Όσον αφορά την δημόσια κριτική που άσκησε ο Κωνσταντινόπουλος τόνισε «πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

«Με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά. Αλλά έχει άποψη και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά. Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στην Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο την γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον» συμπλήρωσε ο κ. Χριστοδουλάκης.

Σημείωσε, τέλος, ότι η παράδοση της έδρας από τον κ. Κωνσταντινόπουλο «είναι σημαντική, είναι μία αξία στην πολιτική, που τιμάει την παράταξη και εκείνον», καταλήγοντας πως «το ότι ξεκινάς λέγοντας ότι υπάρχει πρόεδρος και δεν αμφισβητείται, αλλά ότι η ηγετική ομάδα πρέπει να δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν δεν το θεωρώ στοιχείο αμφισβήτησης» .