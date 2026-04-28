Άκης Σκέρσος: Η απάντηση στους «5» για το επιτελικό κράτος – «Ο εχθρός είναι έξω, δεν είμαστε εσωτερικά αντίπαλοι»

O Άκης Σκέρτσος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο τόνισε την ανάγκη για ένα κράτος που «δουλεύει για όλους», υπερασπιζόμενος το μοντέλο του επιτελικού κράτους.

Εξηγώντας ότι στόχος είναι πολιτικές που θα φτάνουν σε κάθε σπίτι της χώρας, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι: «το δικό μας μέλημα είναι να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου».

Ο ίδιος τόνισε πως το επιτελικό κράτος αποτελεί το κλειδί για την υλοποίηση ταχύτερων και πιο αποτελεσματικών δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η παρέμβασή του έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς έρχεται ως αντίδραση στην επιστολή πέντε «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίοι εξέφρασαν κριτική για ορισμένες πτυχές της λειτουργίας του επιτελικού κράτους και ζήτησαν βελτιώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σκέρτσος επιχείρησε να απαντήσει έμμεσα στις ενστάσεις, υπερασπιστής της φιλοσοφίας και της αναγκαιότητας του συγκεκριμένου μοντέλου διακυβέρνησης.

«Το επιτελικό κράτος υπηρετεί ακριβώς αυτό. Δεν υποσχόμαστε τον ουρανό με τα άστρα. Ο Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ρεαλιστής, των συνθέσεων, προσπαθεί να πάει τη χώρα μπροστά. Το επιτελικό κράτος είναι ο θεματοφύλακας, η προσπαθεια που κάνουμε, η μεθοδολογία που έχουμε για να είμαστε συνεπείς. Να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Και όταν μπορούμε να κάνουμε αυτό που δεσμευθήκαμε, να εξηγούμε γιατί και να διορθώνουμε τα λάθη μας. Επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος που δουλεύει σαν μια ομάδα και δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι» ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος.

Έπειτα ο υπουργός είπε: «Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Αντίπαλος μας δεν είναι τα κόμματα που ασκούν μια φθηνή αντιπολίτευση. Και δεν είμαστε ούτε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Να κινηθούμε με ενότητα μέσα, ο εχθρός μας δεν είναι μέσα. Ο αντίπαλος μας είναι έξω είναι τα προβλήματα και όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις στα προβλήματα».

Μιλώντας στα στοιχεία για την οδική ασφάλεια, επισήμανε ότι η Ελλάδα σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη στις απώλειες ανθρώπινων ζωών από τροχαία.«148 άνθρωποι γύρισαν σπίτι τους και στις οικογένειές τους», υπογράμμισε, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στον συντονισμό διαφορετικών τομέων του κράτους.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη συνεργασία της Τροχαίας με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, τονίζοντας ότι, αν και τέτοιες συνεργασίες φαίνονται αυτονόητες, στην πραγματικότητα απαιτούν συντονισμένη και συστηματική προσπάθεια.

Κλείνοντας, ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε πως ο βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι «να φέρει την επανάσταση του αυτονόητου» στη λειτουργία του κράτους, επισημαίνοντας ότι αυτή η προσέγγιση πραγματοποιείται μέσω του μοντέλου του επιτελικού κράτους.