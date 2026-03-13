Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Παραδίδει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ, μετά τη διαγραφή του

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε να παραιτηθεί από βουλευτής και να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Κωνσταντινόπουλος ενημερώνει πως μετά την απόφαση διαγραφής του από την πράσινη ΚΟ παραδίδει την έδρα του «στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως ήταν ο μοναδικός αντιπρόεδρος της Βουλής του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον ίδιο να αναφέρει πως θα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής να κάνει την τελευταία του ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Η επιστολή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου:

«Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την χθεσινή αποφαση σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου και απόψεις μου, αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίμαχη συνέντευξη που έφερε τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ

Αφορμή για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Open την Τετάρτη 11/3.

Σε αυτή, ο κ. Κωνσταντινόπουλος άφησε αιχμές για τη δημοσκοπική καθήλωση του κόμματος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «η νέα ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που αναδείχθηκε από τις προηγούμενες εκλογές, πρέπει να επαναξιολογήσει την κατάσταση, μαζί με τον πρόεδρο, για να δούμε τι φταίει και είμαστε 15 μονάδες πίσω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ερώτημα και το ζήτημα που θέτω είναι το εξής: εάν έχουμε φοβερό πρόγραμμα, εάν έχουμε φοβερά στελέχη, εάν έχουμε τη χειρότερη Κυβέρνηση και είμαστε 17 μονάδες πίσω, τότε πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση. Η συζήτηση σήμερα είναι πώς θα βρούμε απαντήσεις για να μπορέσει να υπάρξει λύση και νέα δυναμική για να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα που υπάρχει φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς και δεν το λέω μόνο εγώ αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος πριν από δεκαπέντε ημέρες είπε ότι πράγματι έχουμε μια υποχώρηση των δυνάμεών μας. Άρα είναι κατανοητό από όλους ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ» είχε πει ακόμα.

Δείτε την επίμαχη συνέντευξη:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συνειδητός στόχος της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του»

Σύμφωνα με πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, «ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος χθες, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ.

Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους.

Προ λίγων ημερών επιτέθηκε στον Ισπανό Πρωθυπουργό, Π. Σάντσεθ υιοθετώντας πλήρως τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση, λαμβάνοντας τα δημόσια συγχαρητήρια του κ. Γεωργιάδη.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αντί να επιχειρηματολογεί κατά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς που παράγει, της πρωτοφανούς απαξίωσης των θεσμών και του κράτους δικαίου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας.

Ο κόσμος της παράταξης, όμως, έχει γυρίσει πολλές σελίδες μπροστά και απαιτεί από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να δίνουν ενωμένοι τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να επικοινωνούν τις θέσεις του Κινήματος όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τους τομείς πολιτικής του κόμματος.

Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή απέναντι σε ένα αδίστακτο σύστημα εξουσίας είναι απαιτητικός, καθημερινός και πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι την ημέρα των εθνικών εκλογών».

Κωνσταντινόπουλος για τη διαγραφή του: «Το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»

Λίγη ώρα μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εξαπέλυσε «πυρά» κατά της ηγεσίας του κόμματος.

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί» ανέφερε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.