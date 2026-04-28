Live το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο – Θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, αποτελώντας τον βασικό σταθμό του προσυνεδριακού διαλόγου στον δρόμο προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της παράταξης (15-17 Μαΐου, Αθήνα).

Η αυλαία της εκδήλωσης αναμένεται να πέσει με την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπό τον κεντρικό τίτλο «Σύγχρονο Κράτος για όλους», οι εργασίες φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο Amalia Hotel Nafplio. Το «παρών» δίνουν:

Βουλευτές από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Στελέχη τοπικών οργανώσεων και εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης

Δυναμική παρουσία της νεολαίας του κόμματος (ΟΝΝΕΔ)

Κορυφαίες παρεμβάσεις και θεματικά πάνελ

Το πολιτικό στίγμα της εκδήλωσης δίνουν με παρεμβάσεις τους οι δύο αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο θεματικό πάνελ για τη δημόσια διοίκηση και την ψηφιοποίηση, με τη συμμετοχή των:

Θοδωρή Λιβάνιου (Υπουργός Εσωτερικών)

(Υπουργός Εσωτερικών) Δημήτρη Παπαστεργίου (Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

(Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης) Άκη Σκέρτσου (Υπουργός Επικρατείας)

Η ατζέντα του προσυνεδρίου ολοκληρώνεται με μια στρογγυλή τράπεζα, όπου ο Πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με τον δήμαρχο Θέρμου, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και εκπροσώπους του κλάδου της πληροφορικής, εστιάζοντας στις προκλήσεις της νέας εποχής για την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματικότητα.