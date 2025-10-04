Δένδιας: Τιμούμε το παρελθόν αλλά υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε το μέλλον

To δικό του μήνυμα από την Ξάνθη έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η Ελλάδα πορεύεται με μια σαφή στρατηγική. Τιμά το παρελθόν, αλλά η υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε και το μέλλον». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Ξάνθη για την 106η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης.

Εξήγησε ότι η Ξάνθη «για τις Ένοπλες Δυνάμεις έχει μια ξεχωριστή σημασία». «Είναι», είπε, «η έδρα της πρόσφατα ιδρυθείσας Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, στο πλαίσιο της νέας εξελιγμένης Δομής Δυνάμεων. Η θεσμική ονομασία όμως αναδεικνύει κυρίως τον στρατηγικό ρόλο αυτής της περιοχής στην αποτρεπτική αρχιτεκτονική των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας».

«Στις 4 Οκτωβρίου του 1919, ο Ελληνικός Στρατός σφράγισε με την παρουσία του το τέλος μιας μακράς περιόδου δουλείας και καταπίεσης. Ήταν μια σημαντική στιγμή όπου η προσμονή από αιώνες της Ελευθερίας μετατράπηκε σε ιστορική πραγματικότητα. Και η δικαίωση αυτή δεν γεννήθηκε από τις συγκυρίες, αλλά βασίστηκε στην ιστορική αντοχή του λαού της Θράκης, που κράτησε ζωντανή τη γλώσσα, την ταυτότητα, την πίστη του» ανέφερε.

«Τα ταυτοτικά στοιχεία της Νέας Ελλάδας είναι απόλυτα γνωστά: Πατρίδα – Γλώσσα – Παραδόσεις – Θρησκεία – Οικογένεια. Η Θράκη παραμένει και σήμερα στον 21ο αιώνα, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, μια γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη Ανατολή. Ένα οχυρό για την Πατρίδα μας, πυλώνας για την εθνική μας συνέχεια, ένας τόπος που δοκιμάστηκε, διατήρησε ακέραιη την ταυτότητά του. Όμως η Θράκη έχει και κάτι επιπλέον που δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον» πρόσθεσε.

«Εδώ στη Θράκη, η μουσουλμανική μειονότητα αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας αυτής της περιοχής. Και η ίδια η παρουσία, για να μην πω η ακμή της μουσουλμανικής μειονότητας, αναδεικνύει τη δύναμη του Ελληνισμού που μπορεί να προοδεύει με κοσμοπολιτισμό, όπως είναι και η παράδοσή του μέσα στις χιλιάδες χρόνια της ιστορίας του, με σεβασμό, ισονομία, κοινωνική συνοχή. Και αυτό το μήνυμα έχει πολύ μεγάλη σημασία σε καιρούς γεωπολιτικών εντάσεων, διεθνών ανακατατάξεων» ανέλυσε ο κ. Δένδιας.

Μιλώντας για το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας και την κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι με την «Ατζέντα 2030» ως οδικό χάρτη, με τη νέα Δομή Δυνάμεων, με τις μεταρρυθμίσεις, με την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, με την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος, «οικοδομούμε το πιο αξιόμαχο σύνολο που είχαμε ποτέ, που εγγυάται την ασφάλεια της πατρίδας, της καθεμιάς Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα».

«Στους καιρούς που ζούμε, η καινοτομία συνιστά θεμελιώδη συνιστώσα της στρατηγικής μας πορείας. Συνιστά απαραίτητο παράγοντα για την επιβίωσή μας» συμπλήρωσε.

«Σε λίγες ημέρες, στη μεγάλη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, ο ελληνικός λαός θα δει το πρώτο αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεών του στη νέα εποχή» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.

«Και σε αυτήν την κατεύθυνση εντάσσεται και το νέο Πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο παρουσίασα πριν από λίγες ημέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες στη Βουλή των Ελλήνων. Ένα συνεκτικό πλαίσιο, μια μεγάλη, βαθιά τομή, αλλαγή, μια μεταρρύθμιση ιστορικού χαρακτήρα, γιατί αγγίζει όλες τις πτυχές: Μισθολόγιο, Βαθμολόγιο, Σταδιοδρομία, Θητεία, Εφεδρεία, Ανωτατοποίηση των Στρατιωτικών Σχολών των Υπαξιωματικών, Εθελοντική Θητεία Γυναικών. Αποτελεί το επιστέγασμα της προσπάθειας όλων μας, να καταστήσουμε το Στράτευμα αντάξιο της ιστορίας και των θυσιών των προγόνων μας που μας επέτρεψαν να είμαστε σήμερα εδώ ελεύθεροι» τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Αποδεικνύεται από την παρουσία μας εδώ ότι οι θυσίες των προγόνων μας δεν υπήρξαν μάταιες. Η ελευθερία δεν αφορά μόνο τη μνήμη ενός ιστορικού σημαντικού χθες, αφορά την ελπίδα ενός καλύτερου αύριο, για το οποίο όμως πρέπει να παλεύουμε κάθε ημέρα, να το θεμελιώσουμε με συνέπεια, αποφασιστικότητα, διάθεση για καινοτομία και αλλαγές όπου απαιτείται» ξεκαθάρισε.

«Αυτός είναι ο συλλογικός ορίζοντας του Ελληνισμού. Αυτό είναι το ιστορικό μας χρέος, το χρέος στη Θράκη, στην Ελλάδα, το χρέος στους προγόνους μας» κατέληξε.

Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων.

Στη συνέχεια μετέβη στο Ηρώο της Ξάνθης, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατέθεσε στέφανο.

Ακολούθως, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας παρακολούθησε τη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, στην οποία συμμετείχαν επίσης πολιτιστικές και εθελοντικές οργανώσεις, καθώς και σύλλογοι.

Παρευρέθηκαν, επίσης, ο πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασελάκης, οι βουλευτές Σπυρίδων Τσιλιγγίρης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ,Μπουρχάν Μπαράν, Μιχαήλ Χουρδάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Ξάνθης Ευστράτιος Κοντός.

Παρόντες ήταν ακόμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πολυστύλου Σωφρόνιος, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, ο σοφολογιότατος τοποτηρητής μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτριος Γαλαμάτης, η διευθύντρια Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης (του υπουργείου Εξωτερικών) Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ Σταυρούλα Πενταρβάνη, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθηγητής Φώτιος Μάρης, η αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Πολυξένη Μπρίκα, ο πρόεδρος της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης Τακβόρ Καραογλανιάν, εκπρόσωποι κομμάτων, δήμαρχοι γειτονικών δήμων, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Συνδέσμων Αποστράτων και Εφέδρων Αξιωματικών, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, παραγωγικών φορέων, συλλόγων και πολίτες.