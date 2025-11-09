Δένδιας στην Κύπρο: Συνάντηση με τον Πάλμα και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στην Κύπρο.

Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία ο Έλληνας υπουργός θα συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα και θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαρκούς στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδος – Κύπρου στους τομείς της ‘Αμυνας και Ασφάλειας.