Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα προκάλεσε επεισόδιο στη νεκρή ζώνη – Παρενέβη ο ΟΗΕ

Μία ακόμη πρόκληση καταγράφηκε σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, όταν στρατιωτικό όχημα από τα κατεχόμενα εισήλθε στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Δένεας, με το τουρκικό όχημα να προσεγγίζει Ελληνοκύπριο γεωργό που είχε πάει να καλλιεργήσει το χωράφι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, γύρω στις 10 το πρωί ο γεωργός εισήλθε στη νεκρή ζώνη και λίγο αργότερα στρατιωτικό όχημα των κατοχικών δυνάμεων τον κάλεσε να αποχωρήσει. Στο σημείο επενέβησαν μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ο γεωργός αποχώρησε, ενώ στη συνέχεια το τουρκικό όχημα και τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ αποχώρησαν μετά από λίγη ώρα.

Το περιστατικό έχει τεθεί υπό γνώση του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου, ενώ η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές.