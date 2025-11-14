Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις φρουρούν τα όρια της επικράτειας και παρέχουν αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες

Η κοινωνία της Φλώρινας αγκαλιάζει την παρουσία του Ελληνικού Στρατού, των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και τη σοβαρή δουλειά που γίνεται εδώ για να υπάρξει η παροχή προς την τοπική κοινωνία ενός αγαθού, για το οποίο έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της συνταγματική ευθύνη. Δηλαδή, το αίσθημα ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε, σήμερα. Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, την έδρα του 1ου Συντάγματος Πεζικού, στη Φλώρινα.

«Μετά τον Έβρο, όπου παρακολουθήσαμε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη άσκηση σήμερα το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, την πρώτη άσκηση στην ιστορία μας στην οποία χρησιμοποιήθηκαν συστήματα τα οποία παράγει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, drones, αντι-drones και μία σειρά άλλες καινοτόμες λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα ‘Αμυνας, έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ για πρώτη φορά το 1ο Σύνταγμα Πεζικού εδώ, στη Φλώρινα» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο οποίος με συνόδευσε, να συζητήσουμε με τους επιτελείς του Συντάγματος και της Ταξιαρχίας την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή» συμπλήρωσε.

«Για μένα», υπογράμμισε, «είναι μία πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή να επισκέπτομαι τα όρια της επικράτειας της πατρίδας μας, τα όρια που φρουρούν οι Ένοπλες Δυνάμεις».

Τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας υποδέχθηκαν ο υποδιοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ) υποστράτηγος Νικόλαος Δημητράκος, ο διοικητής της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας ταξίαρχος Αναστάσιος Βασιλείου και ο διοικητής του 1ου Συντάγματος Πεζικού συνταγματάρχης (ΠΖ) Στέφανος Δοξάκης.

Κατά την επίσκεψή του ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε για την αποστολή του 1ου Συντάγματος Πεζικού στο πλαίσιο της Νέας Δομής Δυνάμεων και της εφαρμογής της «Ατζέντας 2030» στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τον υπουργό υποδέχθηκαν επίσης στη Φλώρινα ο βουλευτής του Νομού Σταύρος Παπασωτηρίου, ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Αθανάσιος Τάσκας, ο περιφερειακός σύμβουλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Σωτήρης Βόσδου και ο πρώην βουλευτής Φλώρινας Στάθης Κωνσταντινίδης.