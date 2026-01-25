Δένδιας για Εθνική πόλο ανδρών: Μια ακόμη μεγάλη διάκριση

Τα συγχαρητήρια του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο στο Βελιγράδι από την Εθνική Ανδρών έστειλε ο Νίκος Δένδιας.

«Θερμά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών για την κατάκτηση της 3ης θέσης και το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τη νίκη επί της Ιταλίας στο Βελιγράδι» ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μία ακόμη μεγάλη διάκριση σε ένα άθλημα που έχει προσφέρει διαχρονικά πολλές επιτυχίες στην Ελλάδα» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.