Εθνική Πόλο Ανδρών: Η στιγμή της απονομής του χάλκινου μεταλλίου (Βίντεο)

Το χάλκινο μετάλιο κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο στο Βελιγράδι η Εθνική Ελλάδας νικώντας με 12-5 στον μικρό τελικό την Ιταλία.

Μετά από 22 συμμετοχές, δύο τέταρτες θέσεις και πολλές απογοητεύσεις, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει, σήμερα στο Βελιγράδι, το παρθενικό της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τη μοναδική μεγάλη διοργάνωση όπου δεν είχε μπορέσει μέχρι τώρα να ανέβει στο βάθρο.

Μάλιστα, οι παίκτες της Εθνικής παρέλαβαν το χάλκινο μετάλλιο στην απονομή που έγινε το βράδυ της Κυριακής 25/1.