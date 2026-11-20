Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον Γιώργο Ευγενίδη και το Direct.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε σε τρεις παρεμβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που βρίσκονται υπό επεξεργασία. Μεταξύ αυτών είναι η κατάργηση της αφαίρεσης του διπλώματος αυτοκινήτου όταν κάποιος οδηγεί δίκυκλο μεγαλύτερου κυβισμού από αυτόν που επιτρέπει η άδειά του, η επανεξέταση της αφαίρεσης διπλώματος για συγκεκριμένες παραβάσεις στάθμευσης και η ακριβέστερη καταγραφή παραβάσεων από κάμερες, ώστε να αποφεύγονται υπερβολές.

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Ο υπουργός αποκάλυψε ότι αναζητείται τεχνική λύση για την ηλεκτρονική επιτήρηση των δραστών ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να ενεργοποιείται ειδοποίηση όταν πλησιάζουν τα θύματά τους. Όπως ανέφερε, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 35.000 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας, πραγματοποιούνται 13.000 συλλήψεις και περίπου 700 κακοποιητές βρίσκονται στη φυλακή. Υποστήριξε ότι χάρη στην κινητοποίηση των Αρχών σώζονται κάθε χρόνο χιλιάδες ζωές γυναικών, ενώ, αναφερόμενος στη νομοθετική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία», εκτίμησε ότι δεν θα άλλαζε κάτι ουσιαστικό στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο «ελληνικό FBI», τονίζοντας ότι έχει αλλάξει την εικόνα στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και ότι οι υποθέσεις που χειρίζεται στηρίζονται σε καλά τεκμηριωμένες δικογραφίες. Ερωτηθείς για το σημείωμα του Άγγελου Γιαννακόπουλου, που συνδέεται με την υπόθεση «Χωριάτικο», δήλωσε ότι δεν ανησυχεί από τη στοχοποίησή του και ότι έχει δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις και απειλές. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διοργάνωση μεγάλου διεθνούς συνεδρίου στην Αθήνα στα τέλη Φεβρουαρίου για το οργανωμένο έγκλημα, με κεντρικό αντικείμενο την παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος («Follow the Money»).

Για την υπόθεση «Χωριάτικο» σημείωσε ότι είναι η μεγαλύτερη από πλευράς όγκου που έχει χειριστεί η υπηρεσία, αποφεύγοντας να σχολιάσει περαιτέρω λόγω της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας. Προανήγγειλε, ωστόσο, ότι βρίσκονται υπό διερεύνηση και άλλες υποθέσεις, καθώς οι αξιωματικοί έχουν αποκτήσει πλέον την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Στο ζήτημα της παραβατικότητας των Ρομά, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι η σοβαρή εγκληματικότητα παρουσιάζει μείωση, ωστόσο χαρακτήρισε τη ρευματοκλοπή καθημερινό φαινόμενο σε οικισμούς. Έθεσε επίσης το ζήτημα της σχολικής φοίτησης των κοριτσιών, αναφέροντας ότι, σύμφωνα με όσα διαπίστωσε σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Δυτική Αττική, ελάχιστα συνεχίζουν στο σχολείο μετά το Δημοτικό. Υποστήριξε ότι ορισμένοι οικισμοί δεν είναι βιώσιμοι και ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την κατάργησή τους και τη δημιουργία νέων χώρων διαμονής με αξιοπρεπείς συνθήκες υγιεινής.

Αναφερόμενος στην επέτειο του Πολυτεχνείου και στη λειτουργία της Αστυνομίας, επισήμανε ότι οι διμοιρίες των ΜΑΤ διαθέτουν κάμερες σώματος, ενώ το Αρχηγείο παρακολουθεί τις επιχειρήσεις και μέσω drones. Αναφερόμενος στο περιστατικό με το χτύπημα σε κοπέλα από αστυνομικό δήλωσε: «Είχαμε απόπειρες επεισοδίων στο τέλος της πορείας και κάποιους που δεν αντιλαμβάνονται την αποστολή τους».

Για το ενδεχόμενο προβοκάτσιας ξεκαθάρισε ότι εκείνο που τον ανησυχεί περισσότερο είναι ο εφησυχασμός και η ελλιπής προετοιμασία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν υπολείμματα τρομοκρατικών οργανώσεων, ενώ, με αφορμή την υπόθεση ατόμων που φέρονται να χρηματοδοτούνταν από Ιρανό για ενέργειες στην Ελλάδα, τόνισε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση λόγω της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

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Κλείνοντας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι, έπειτα από συνολικά δέκα χρόνια στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση. «Είμαι άγρυπνος γιατί οφείλω να είμαι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι βασικός του στόχος είναι να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής στη γειτονιά του.