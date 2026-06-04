Χατζηδάκης: «Μια μικρή επανάσταση στη λειτουργία του κράτους»

Μια δομική αλλαγή στη σχέση κράτους και πολίτη, που στοχεύει στη διαφάνεια και την κατάργηση της γραφειοκρατικής αβεβαιότητας, παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, την υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη και τον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, γενικό γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η νέα πλατφόρμα «Ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία της αίτησής τους στο Δημόσιο» (politis.gov.gr) επιτρέπει πλέον στον κάθε πολίτη να παρακολουθεί ψηφιακά την εξέλιξη κάθε αιτήματος που υποβάλλει στο Δημόσιο.

Κωστής Χατζηδάκης: «Να μην αισθάνεται κανείς υπήκοος, αλλά πολίτης»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, έθεσε το πολιτικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας, τονίζοντας πως πρόκειται για την υλοποίηση μιας βασικής δέσμευσης του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Στο κεντρικό του μήνυμα υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής της σχέσης πολίτη-κράτους: «Ξεκινάμε από την ιδέα και την ανάγκη το κράτος μας να είναι φιλικό στον πολίτη. Θα πείτε εύλογα: “Καλά, τώρα το θυμηθήκατε; Είστε επτά χρόνια κυβέρνηση;”. Η αλήθεια είναι ότι το θυμηθήκαμε από την πρώτη στιγμή και γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες». Το πλαίσιο της μεταρρύθμισης, όπως εξήγησε, δεν είναι αποσπασματικό αλλά συνέχεια του ψηφιακού εκσυγχρονισμού που έχει ήδη αρχίσει: «Η πρώτη και βασικότερη πρωτοβουλία είναι ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου με το gov.gr. Δεν το αναλύω φυσικά, το αναφέρω απλώς για να υπογραμμίσω ότι δεν είναι μια πρωτοβουλία, η σημερινή, που ήρθε με καθυστέρηση απλώς επτά χρόνων, ενώ προηγουμένως η κυβέρνηση δήθεν καθόταν».

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Κεντρικό εργαλείο της πρωτοβουλίας είναι η νέα πλατφόρμα politis.gov.gr, η οποία θα επιτρέπει την ψηφιακή παρακολούθηση της πορείας μιας υπόθεσης. «Προχωρούμε πλέον στην εφαρμογή μιας από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Για πρώτη φορά οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την πορεία μιας υπόθεσής τους στο Δημόσιο. Αντί να είναι σε ένα λεωφορείο για το οποίο δεν ξέρουν ποιες είναι οι επόμενες στάσεις και ποια θα είναι η κατάληξη -ο τερματικός σταθμός- τώρα έχουν μια ενημέρωση για το ποια υπηρεσία χειρίζεται το θέμα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης».

Η νομοθετική βάση της μεταρρύθμισης είναι ο νόμος 5293/2024, τον οποίο ο κ. Χατζηδάκης προσδιόρισε ως προϊόν προσωπικής πρωτοβουλίας: «Πρόκειται για έναν νόμο που ήρθε με δική μου πρωτοβουλία και έχει τίτλο “Νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη”, με 14 επιμέρους παρεμβάσεις. Ο αριθμός του νόμου είναι ο 5293 και έχει πάρει ΦΕΚ στις 7 Απριλίου. Στόχος μας είναι ο νόμος να γίνει πράξη το ταχύτερο δυνατόν».

Μια από τις πρακτικές αλλαγές που τόνισε είναι η απλούστευση των διαδικασιών με χρήση υπεύθυνων δηλώσεων: «Η όλη διαδικασία αξίζει τον μικρό κόπο προκειμένου ο πολίτης να μην αισθάνεται υπήκοος, αλλά πραγματικά πολίτης μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Πλέον, με μια υπεύθυνη δήλωση, ο πολίτης έρχεται και λέει ότι διαθέτω αυτό το πιστοποιητικό και προχωρά η υπόθεσή του. Αν έχει οικονομικό αντικείμενο, περιμένει μερικές μέρες παραπάνω, έστω ένα τρίμηνο, μέχρι το κράτος να ξεκαθαρίσει το θέμα, και πάλι η υπόθεση προχωρά».

Ο ίδιος προειδοποίησε για τυχόν αντίσταση στη δημόσια διοίκηση: «Η διαδικασία της καταχώρησης είναι απλή. Προβλέπονται βεβαίως οι σχετικές πειθαρχικές κυρώσεις για τους υπαλλήλους που με διάφορες προφάσεις θα αρνηθούν να εφαρμόσουν αυτό το καινούργιο, σύγχρονο, απλό, ηλεκτρονικό, ευρωπαϊκό σύστημα». Επίσης, όρισε σύντομη προθεσμία για πρακτικά βήματα: «Έως τις 7 Ιουλίου θα πρέπει όλα τα υπουργεία, οι δήμοι και οι δημόσιοι οργανισμοί να έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους το ωράριο λειτουργίας τους».

Τέλος, αναγνώρισε την ανάγκη διατομεακής συνεργασίας για την υλοποίηση των 14 παρεμβάσεων: «Πρακτικά δεν είναι πολύ εύκολο, διότι αν εμβαθύνετε στις 14 επιμέρους παρεμβάσεις του νόμου, θα δείτε ότι είναι συναρμόδια αρκετά υπουργεία. Άρα εμείς από την πλευρά της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης έπρεπε και πρέπει να συνεργαστούμε με μια σειρά από υπουργεία προκειμένου ο νόμος αυτός να γίνει πράξη».

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Οφείλουμε να πιστέψουμε τον πολίτη»

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, εστίασε στη μετατόπιση της σχέσης εμπιστοσύνης. «Αυτό το οποίο θέλω, κυρίως, να τονίσω, η ομορφιά, η επανάσταση -μικρή επανάσταση- είναι το εξής: ότι αλλάζουμε κάτι δομικό στη σχέση του κράτους με τον πολίτη. Μέχρι σήμερα ο πολίτης θεωρούνταν λίγο-πολύ ανυπόληπτος από την πλευρά του κράτους, όποτε αναγκαζόταν να φέρει, να έχει μαζί του σε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο κάποια πιστοποιητικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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«Εδώ πέρα λοιπόν, αυτό είναι το ρηξικέλευθο της κυβέρνησης: ότι πλέον θεωρούμε ότι ο πολίτης εν αρχή έχει δίκιο. Ότι οφείλουμε να τον πιστέψουμε. Οπότε με μια υπεύθυνη δήλωσή του θα μπορεί πλέον να προχωρά διαδικασίες -και μιλάμε για “βαριές” διαδικασίες, όχι το να βγάλει απλά ένα πιστοποιητικό- στο ελληνικό Δημόσιο».

Εξηγώντας την πρακτική χρησιμότητα της πλατφόρμας politis.gov.gr, ο κ. Παπαστεργίου χρησιμοποίησε το παράδειγμα των εταιρειών ταχυμεταφορών για να καταδείξει την αμεσότητα της πληροφόρησης. «Πλέον η εμπιστοσύνη έρχεται σε πρώτο πλάνο ανάμεσα στο κράτος και στον πολίτη. Όπως ακριβώς πλέον στις courier γνωρίζουμε το δέμα μας πού βρίσκεται -ξέρουμε ότι πάρθηκε, είναι σε ένα στάδιο διακομιδής ή το έχει πάρει ο διανομέας- έτσι ακριβώς πλέον θα ξέρουμε πώς προχωρά και η υπόθεσή μας. Είναι πολύ σημαντικό για να χτίσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης».

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Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε πως η νέα πλατφόρμα δίνει απάντηση στο διαχρονικό πρόβλημα της πολυδιάσπασης των υπηρεσιών, καθώς ο πολίτης θα γνωρίζει ακριβώς ποιος χειρίζεται το αίτημά του. «Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό; Γιατί πολλές φορές υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες μοιράζονται σε μία, δύο ή τρεις υπηρεσίες. Ο πολίτης πλέον γνωρίζει από την ενημέρωση ποια είναι αυτή η υπηρεσία που είναι αρμόδια για να διεκπεραιώσει την υπόθεσή του. Να γνωρίζει σε ποιο στάδιο είναι», εξήγησε, προσθέτοντας πως η δημόσια διοίκηση «πλέον λογοδοτεί ξεκάθαρα βήμα-βήμα σε σχέση με τον πολίτη».

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στα τεχνικά εργαλεία που διευκολύνουν τον πολίτη, προαναγγέλλοντας παράλληλα περαιτέρω αναβαθμίσεις. «Δημιουργείται ένας αυτόματος αριθμός έτσι ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα, να υπάρχει το “tracking”, και ένα QR code προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να ανακαλέσει το σύστημα πολύ γρήγορα κάθε φορά που θέλει να πληροφορηθεί την υπόθεσή του και να δει πού βρίσκεται», σημείωσε, ενώ αποκάλυψε: «Την ερχόμενη εβδομάδα παρουσιάζουμε και τη νέα, πιο προσωποποιημένη έκδοση του gov.gr. Εκεί πέρα πλέον υπάρχει μια ειδική ενότητα για τα αιτήματα των πολιτών». Καταλήγοντας υπενθύμισε πως η ενημέρωση των πολιτών θα είναι αυτόματη: «Ενημερώνεται αυτόματα από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ένα εξαιρετικά πλέον χρήσιμο εργαλείο για την ελληνική δημόσια διοίκηση με πάνω από 6 εκατομμύρια πλέον εγγραφές».

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Βιβή Χαραλαμπογιάννη: «Λογοδοσία και επιβράβευση της παραγωγικότητας»

Η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, επισήμανε πως η νέα πλατφόρμα αποτελεί μια «τεράστια ποιοτική αλλαγή» που στηρίζεται σε χρόνια προετοιμασίας. Χαρακτήρισε τη νέα εφαρμογή ως μια «επανάσταση» που αλλάζει τα δεδομένα για τους δημόσιους λειτουργούς και τους πολίτες. «Μιλάμε πολύ για τον πολίτη και αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτή όμως η συζήτηση που κάνουμε σήμερα είναι μια τεράστια ποιοτική αλλαγή και επανάσταση και για την ίδια τη δημόσια διοίκηση. Αυτό δηλαδή που ανέφερε ο αντιπρόεδρος, επί της ουσίας η αλλαγή σχέσης εμπιστοσύνης με τον πολίτη της δημόσιας διοίκησης, αλλά και της λογοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων στο πολίτη είναι αυτό που χτίζουμε εδώ πέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Χαραλαμπογιάννη.

Απαντώντας στο ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η υφυπουργός εξήγησε πως η σημερινή ημέρα είναι το αποτέλεσμα μιας επίμονης προετοιμασίας των υποδομών του κράτους. «Η απάντηση είναι ότι εάν δεν είχε γίνει όλη αυτή η αθόρυβη δουλειά υποδομής σε τρία βασικά συστατικά, δεν θα μπορούσε να είναι εφικτό», ανέφερε, απαριθμώντας τα συστατικά αυτά:

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Μίτος: Το εθνικό μητρώο διοικητικών διαδικασιών με 4.300 καταγεγραμμένες διαδικασίες.

HRMS: Το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που αποτυπώνει όλες τις οργανικές δομές.

Εκπαίδευση: Πάνω από 280.000 εκπαιδεύσεις υπαλλήλων για τις νέες ψηφιακές δεξιότητες.

Η κ. Χαραλαμπογιάννη στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση της πλατφόρμας με την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων, τονίζοντας πως η διαφάνεια θα λειτουργήσει προς όφελος των παραγωγικών στελεχών. «Η πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών θα συνδεθεί με τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση των υπαλλήλων και άρα η επιβράβευση της παραγωγικότητας θα είναι αντικειμενικότατη και εμφανής σε όλο τον κόσμο, εννοώ θα είναι σε κοινή θέα μέσω των πληροφοριακών συστημάτων», υπογράμμισε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως «ακτινογραφία» των αναγκών του κράτους: «Από εδώ πέρα, από αυτή εδώ την πλατφόρμα, θα εμφανίζεται πραγματικά πού υπάρχει ανάγκη και πού εμείς πρέπει να στελεχώσουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα τις δομές του Δημοσίου».

Κλείνοντας, η υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε πως η ψηφιοποίηση των σταδίων μιας αίτησης θα προστατεύσει τον πολίτη από την ταλαιπωρία της μετακίνησης μεταξύ υπηρεσιών. «Ο πολίτης θα ξέρει σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται η υπόθεσή του και βεβαίως δεν θα τον κάνει “μπαλάκι” καμία υπηρεσία σε καμία άλλη υπηρεσία, διότι αυτό θα γίνεται αυτοματοποιημένα μεταξύ των υπηρεσιών. Ο υπάλληλος θα αφιερώνει λιγότερο από ένα λεπτό για να συμπληρώσει κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό για τους πολίτες», κατέληξε η κ. Χαραλαμπογιάννη.

Ο γενικός γραμματέας, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, παρουσίασε τα τεχνικά βήματα της πλατφόρμας politis.gov.gr. «Ο δημόσιος υπάλληλος εισέρχεται με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και για ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας παίρνει και ένα OTP. Καταχωρούμε το ΑΦΜ ή το ΑΜΚΑ και τον αριθμό πρωτοκόλλου. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή η διαδικασία για την οποία έχει ζητήσει την αίτηση, έρχονται προσυμπληρωμένα από το Μίτο. Δημιουργείται ένας αυτόματος αριθμός και ένα QR code προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να ανακαλέσει το σύστημα πολύ γρήγορα κάθε φορά που θέλει να πληροφορηθεί για την υπόθεσή του».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης διευκρινίστηκε πως η πλατφόρμα αφορά όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου και μετά. Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε πως μέχρι τις 7 Ιουλίου, όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί και οι δήμοι οφείλουν να έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους το ωράριο λειτουργίας τους, σημειώνοντας: «Το κάνουμε, είναι κάτι αυτονόητο, έτσι ώστε οι πολίτες που θέλουν να έχουν μια επαφή, να πάνε αυτοπροσώπως σε μια υπηρεσία, να ξέρουν πότε λειτουργεί».

Να θυμίσουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα (9 Ιουνίου) θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της νέας, προσωποποιημένης έκδοσης του gov.gr.