Μετρό Θεσσαλονίκης: Άρχισε η εγκατάσταση και λειτουργία «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων

Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, σε τροχιά νέας εποχής μπαίνει το μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια στο νέο τμήμα του δικτύου, την επέκταση προς Καλαμαριά.

Όπως εξήγησε, οι συρμοί θα εισέρχονται σταδιακά στη γραμμή, με στόχο η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά να παραδοθεί πλήρως σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, όπως επισήμανε ο ίδιος, φέτος γράφεται ιστορία, μιας και για πρώτη φορά, οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα μπορούν να μετακινηθούν με το μετρό. «Ένα έργο-ορόσημο για την πόλη παίρνει σάρκα και οστά, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ποιοτικό άλμα στις αστικές συγκοινωνίες και δίνοντας την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους επισκέπτες της διοργάνωσης να μετακινηθούν με το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπη», είπε.

Για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από την επόμενη Πέμπτη, θα μπαίνουν σταδιακά οι συρμοί στο καινούργιο κομμάτι του δικτύου για να γίνουν οι αναγκαίες δοκιμές. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά εντός του πρώτου τριμήνου του 2026».

Ανά 1,5 λεπτό το δρομολόγιο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε επίσης ότι τέσσερις νέοι συρμοί έχουν ήδη παραδοθεί για να εξυπηρετήσουν την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και συμπλήρωσε ότι με την ολοκλήρωση του έργου, η συχνότητα των δρομολογίων θα φτάνει το 1,5 λεπτό ανά συρμό, από τρία που είναι σήμερα.



Την ίδια στιγμή, κατά τον ίδιο, ξεκίνησε και η εγκατάσταση νέων αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων με δυνατότητα πληρωμής μέσω POS. Τα μηχανήματα αυτά θα υποστηρίζουν έξι διαφορετικές γλώσσες, διευκολύνοντας τόσο τους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες της πόλης. «Η εγκατάσταση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας», είπε.



Κλείνοντας τις δηλώσεις του ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια σαφή αναβάθμιση του επιπέδου των αστικών μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι «η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία και ο στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και με άλλα βήματα μπροστά».

Ταχιάος: Στην τελική ευθεία η επέκταση προς την Καλαμαριά

Την εκτίμηση του ότι ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης «φεύγει εντυπωσιασμένος από το έργο του μετρό Θεσσαλονίκης», διατύπωσε ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, προσθέτοντας: «Όποιος επισκέπτεται το έργο του μετρό δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί. Είναι ένα έργο που αποτελεί πρότυπο για τη χώρα και μας τοποθετεί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο διεθνώς».



Σημειώνοντας ότι και η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, πρόσθεσε ότι «από τους 15 συρμούς έχουν ήδη έρθει οι τέσσερις» και «οι τρεις βρίσκονται ήδη στο αμαξοστάσιο του μετρό στην Πυλαιά, ενώ ο τέταρτος είναι στο λιμάνι και εντός της εβδομάδας θα μεταφερθεί κι αυτός» και «οι υπόλοιποι θα φτάσουν σταδιακά μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026». Επισήμανε δε, ότι οι επτά συρμοί είναι απολύτως απαραίτητοι για να λειτουργήσει η βασική γραμμή κανονικά και στην ώρα της.

Πάνω από 90% το φυσικό αντικείμενο

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόοδο της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ο κ. Ταχιάος δήλωσε ότι τα έργα πολιτικού μηχανικού της βασικής σύμβασης έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90%. «Αναφέρομαι στο φυσικό αντικείμενο και όχι στην απορρόφηση κονδυλίων, η οποία είναι ελαφρά χαμηλότερη», διευκρίνισε. Επισήμανε δε, πως υπάρχουν ακόμη έξι διαφορετικές σύνθετες συμβάσεις σε εξέλιξη, με κοινό στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.



Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, αυτό παραμένει σταθερό, με στόχο το τέλος Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου.



Βέβαια, όπως συμπλήρωσε ο ίδιος, για να γίνει αυτό, θα χρειαστούν δύο σύντομες διακοπές της βασικής γραμμής, συνολικής διάρκειας περίπου 1,5 μήνα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις και τεχνικές παρεμβάσεις. Οι διακοπές δε θα συμπέσουν με την περίοδο των Χριστουγέννων, γεγονός που θεωρείται κομβικής σημασίας, μιας και όπως εξήγησε, απαιτείται πιστοποίηση όχι μόνο για την επέκταση Καλαμαριάς, αλλά και για το σύνολο του δικτύου, ώστε να μπορεί να τεθεί σε εμπορική λειτουργία.

Τοποθέτηση μηχανημάτων και ηλεκτρονικό εισιτήριο

Αναφορικά με την τοποθέτηση των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι ήδη σε κάποιους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης έχουν εγκατασταθεί και είναι τεχνικά δυνατή η έκδοση εισιτηρίων με κάρτα. Ωστόσο, όπως είπε, η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα. Από την ερχόμενη Δευτέρα 1/9 αναμένεται να είναι όλα τα μηχανήματα εγκαταστημένα και συνδεδεμένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι αλληλεγγύη – Κάποιος τα πληρώνει»

Ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το φαινόμενο των χρηστών που αφήνουν το εισιτήριό τους για τον επόμενο επιβάτη, τονίζοντας με σαφήνεια:

«Δεν είναι πράξη αλληλεγγύης να αφήνεις το εισιτήριο για τον επόμενο. Κάποιος το πληρώνει, και αυτός είναι ο Έλληνας φορολογούμενος. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση για το τι περιλαμβάνει το κυβερνητικό πλάνο για την επόμενη μέρα του μετρό ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα της εισιτηριοδιαφυγής, ο κ. Ταχιάος επεσήμανε ότι η ανακοίνωση του σχεδίου αποτελεί αρμοδιότητα του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πάντως όπως είπε: «Αναμένεται σύντομα να παρουσιαστεί το πλήρες σχέδιο».



Τονίζεται ότι τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, υποδέχθηκαν στο Αμαξοστάσιο του μετρό στην Πυλαία ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, και ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», Νίκος Κουρέτας, και στελέχη της Thema που έχει αναλάβει τη συντήρηση και λειτουργία του έργου. Κατά την επίσκεψη, πραγματοποιήθηκε περιήγηση στο Κέντρο Ελέγχου και σε άλλους βασικούς χώρους του Αμαξοστασίου, ενώ ακολούθησε σύσκεψη με υπηρεσιακά στελέχη και αρμόδιους φορείς.



Ακολούθως, η κυβερνητική αντιπροσωπία μετέβη στο εργοτάξιο της Αρετσούς στην Καλαμαριά, όπου πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση των εργασιών και έγιναν οι επίσημες δηλώσεις για την πρόοδο του έργου και τα επόμενα βήματα.