Θεσσαλονίκη: Άγρια οπαδική επίθεση σε 16χρονο στην Καλαμαριά

Σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (25/08),νέο σοβαρό οπαδικό επεισόδιο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε θύμα έναν ανήλικο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 16:20 επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 68, στην Καλαμαριά, όταν ένας 16χρονος περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τηλεόραση της ΕΡΤ, επέστρεφαν περισσότερα από 10 δίκυκλα από το αεροδρόμιο, όπου είχαν πάει νωρίτερα ώστε να υποδεχθούν νέο παίκτη γνωστής Ομάδας της Θεσσαλονίκης. Τότε είδαν τον ανήλικο και όλοι μαζί σταμάτησαν και του επιτέθηκαν για να του πάρουν την μπλούζα της ομάδας. Περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν.

Μετά από αυτό οι δράστες ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν. Άμεσα ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όπου μετά από λίγο πήρε εξιτήριο. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Επίσης οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή, το οποίο εξετάζεται ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην ΕΡΤ είπε: «ένας κύριος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά το παιδί το είχαν κάνει γεμάτο γραμμές, το είχαν χτυπήσει στην πλάτη. Το παιδί περπατούσε, φορούσε τη μπλούζα της ομάδας, του την έβγαλαν και τον ξυλοκόπησαν».