Χαρδαλιάς: «Η ολιστική στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθούμε, φέρνει απτά αποτελέσματα»

«Η φετινή παρουσία μας στη ΔΕΘ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολιστικής στρατηγικής εξωστρέφειας που επιδεικνύουμε όλο και εντονότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα και η οποία φέρνει απτά αποτελέσματα» τόνισε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς εγκαινιάζοντας το Σάββατο (06/09) το Περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη και εκπροσώπων της κυβέρνησης.

Μαζί με τον περιφερειάρχη το Περίπτερο εγκαινίασε ο επικεφαλής του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» Γιώργος Ιωακειμίδης και ο εκπρόσωπος του επικεφαλής της παράταξης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» του Γιάννη Σγουρού, Βαγγέλης Αλμπάνης, παρουσία περιφερειαρχών, δημάρχων, θεσμικών φορέων και πλήθους κόσμου.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι το μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη, είναι πως «οι γειτονιές μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Δεν αρκεί να διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα – πρέπει να τη βελτιώνουμε με έργα και παρεμβάσεις που έχουν αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Αυτό είναι το πραγματικό μας στοίχημα: να κάνουμε τις γειτονιές μας καλύτερες».

Από την πλευρά του ο κ. Σπανάκης, αναφέρθηκε στην «άριστη συνεργασία» του υπουργείου με την Περιφέρεια σημειώνοντας ότι σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο ο προγραμματισμός για τον αριθμό των προσλήψεων των επόμενων ετών. «Παράλληλα, μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά συζητήσαμε εκτενώς, και εγκρίθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες στην Κυβερνητική Επιτροπή, μια σειρά από έργα στρατηγικής σημασίας για το Λεκανοπέδιο, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων του. Και καθώς η χώρα μας αναπτύσσεται με ρυθμό τριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρώπης και είναι πρωταθλήτρια στις επενδύσεις, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε ακόμη πιο στοχευμένες τοπικές πολιτικές», τόνισε ο υφυπουργός.

Παρόντες στα εγκαίνια του περιπτέρου ήταν μεταξύ άλλων, οι περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι δήμαρχοι Πεύκης – Λυκόβρυσης Μάριος Ψυχάλης, Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης, Φυλής Χρήστος Παππούς, Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κώστας Μαραγκάκης.

Το περίπτερο της Περιφέρειας επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Γ’ αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας.

Ο κ. Χαρδαλιάς παρέστη επίσης στα εγκαίνια των περιπτέρων των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στο περίπτερο του Μουσείου Ζάτουνας, «Μίκης Θεοδωράκης». Έδωσε επίσης το «παρών» στα εγκαίνια του Δασικού Περιπτέρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον γενικό γραμματέα Δασών του Υπουργείου Στάθη Σταθόπουλο.

Αμέσως μετά τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής, κ. Χαρδαλιάς συμμετείχε ως ομιλητής, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) στο περίπτερό του, με θέμα «Ανοίγοντας Ορίζοντες στην Επιχειρηματικότητα, στην Καινοτομία και την Εξωστρέφεια». Συνομιλώντας με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Ιωάννη Μπρατάκο, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη δυναμική συνεργασία που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Αττικής με το Επιμελητήριο, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Λεκανοπέδιο, στη στρατηγική αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών καθώς και στην ενδυνάμωση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Επιδιώκουμε να χτίσουμε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, που ενδυναμώνουν συστηματικά την ερευνητική και καινοτομική ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η βιομηχανία, η μεταποίηση και η καινοτομία είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε αυτό το νέο μοντέλο».

Τέλος, ο περιφερειάρχης Αττικής συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, παρουσία και της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, όπου τέθηκε επί τάπητος η θεσμική μεταρρύθμιση που αφορά τη νέα «Χάρτα Αυτοδιοίκησης».