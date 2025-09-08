LIVE η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ: “Η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση” – Όλες οι αλλαγές και ποιοι ωφελούνται

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ προχωρά αυτή την ώρα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά, παραχωρούν συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να παρουσιάσουν αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως τη φορολογία και τη στήριξη των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, τα μέτρα κοστολογούνται σε 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και σε 2,5 δισ. το 2027 και αφορούν συνολικά 4 εκατομμύρια πολίτες.

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, πρόκειται για “φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. “Η μεταρρύθμιση δίνει ξεχωριστή ανάσα στην περιφέρεια, θωρακίζει την εθνική ισχύ και ευελπιστούμε ότι θα καθορίσει την πορεία της χώρας” ανέφερε.

“Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Το σύνολο των μέτρων αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Κάθε ένας και κάθε μια θα δουν τον εαυτό του σε αυτά τα μέτρα” πρόσθεσε.

Όσον αφορά στην πρώτη παρέμβαση, που αφορά τους φορολογικούς συντελεστές και την οικογένεια, ο υπουργός Οικονομικών είπε: “Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ.

Παράδειγμα: Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει μείωση φόρου 1650 ευρώ ετησίως.

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνούς και 125.000 πολύτεκνους”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “οι νέοι μέχρι 30 ετών που είναι με εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ είναι 260.000 και 70.000 είναι οι νέοι μέχρι των 25 ετών”.

Σχετικά με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, σημείωσε πως αυτό ωφελεί 1 εκατ. πολίτες και αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια είπε ότι μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά. “Σήμερα είναι σε 5 νησιά λόγω μεταναστευτικού. Προστίθενται πολλά άλλα. Πρακτικά ο φόρος του 24% γίνεται 17% και του 13% γίνεται 9%” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως “καταργείται -μετά από αίτημα τριτέκνων- το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες και για 2 έτη μετά τη γέννα”.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνέχισε: “Μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης Το τεκμαρτό λειτουργούσε βάσει των κυβικών, τώρα θα λειτουργεί με βάση τους ρύπους”.

Για την προσωπική διαφορά ανακοίνωσε ότι “θα καταργηθεί έως το 2027. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν για μια χρονιά τη μισή αύξηση που προκύπτει.

Παράδειγμα: με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό 1080 ευρώ λαμβάνει 263 ευρώ από αύξηση βάσει ΑΕΠ, 250 ευρώ από ενίσχυση Νοεμβρίου και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Αν έχει προσωπική διαφορά θα πάρει τα μισά”.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, “από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό. Μεσοσταθμικά η αύξηση θα είναι 110 ευρώ το μήνα. Για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ, ενώ αυξάνεται και η αποζημίωση των οπλιτών”.

Ακόμα, ανακοίνωσε την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 10%, τη δημιουργία ταμείου καινοτομίας φαρμάκων, ενώ είπε πως το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ γίνεται αφορολόγητο και θα υπάρξει φόρος απαλλαγής εισοδημάτων από κληροδοτήματα.

“Η Ελλάδα είναι χώρα που αλλάζει προοδεύει, δεν γυρνά στο χθες, δίνει ελπίδα στους νέους και ασφάλεια σε κάθε πολίτη” κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.

Πετραλιάς: “Πρώτη φορά αλλάζει όλη η κλίμακα ανά τέκνο”

Από την πλευρά του, ο Θάνος Πετραλιάς, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, έκανε λόγο για διαρθρωτική μεταρρύθμιση, καθώς επιδοτεί την εργασία και την παραγωγή.

Όπως είπε, “και το 2026 και το 2027 οι επιχειρήσεις θα δουν μείωση φορολογίας. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές κλίμακας από τα 10.000 έως τα 40.000 ευρώ.

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 στα 60.000 έχουμε μείωση 5 μονάδων, στο 39% από το 44%. Αυτό αφορά φορολογητέο εισόδημα δηλαδή αφορά στελέχη με 2.100 καθαρά και 2.900 ευρώ.

Είναι μήνυμα στις επιχειρήσεις, σας δίνουμε τον χώρο να κάνετε αυξήσεις”.

Σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά, “πρώτη φορά αλλάζει όλη η κλίμακα ανά τέκνο.

1.ο συντελεστής από 10.000 έως 20.000 μειώνεται σε 18% για δύο παιδιά, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% με τρία τέκνα

2.οι συντελεστές μηδενίζονται για φορολογούμενους με 4 παιδιά και πάνω

Με την αλλαγή αυτή όλοι έχουν όφελος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών τους“.

“Όταν λέμε 20.000 ευρώ σε καθαρά αυτό σημαίνει μισθός 1250 ευρώ. Όταν λέμε 25.000, σημαίνει 1500 καθαρά

Όταν λέμε 30.000, σημαίνει 1750 καθαρά. Στην ενδιάμεση κατηγορία από 20.000 έως 30.000 ευρώ η μείωση της φορολογικής κλίμακας είναι κατά 2% για κάθε παιδί. Η μείωση της φορολογίας για τέκνα αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες” εξήγησε.

Για τους νέους, ανέφερε πως “όσοι είναι έως 25 ετών, οι συντελεστές για 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται. Αφορά όσους έχουν κλείσει τα 25 το προηγούμενο φορολογικό έτος. Δίνουμε ένα κίνητρο για τον νέο που ψάχνει τώρα εργασία θα έχει 0 φόρο εισοδήματος και αυτό θα αποτελεί κίνητρο για την επιχείρηση να τον προσλάβει. Οι τωρινοί εργαζόμενοι θα δουν αύξηση των εισοδημάτων τους. Η ανεργία των νέων είναι υψηλότερη και εμείς θέλουμε να αυξηθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας”.

“Για τους νέους 26-30 ετών ο συντελεστής για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ θα ανέρχεται στο 9%. Θα αλλάξει η φιλοσοφία ώστε να γίνει ‘πρέπει να εργαστώ για να έχω εισοδήματα’ ” συμπλήρωσε.