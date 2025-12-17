Αρναούτογλου για επίθεση στο Σίδνεϊ: «Η τρομοκρατία δεν έχει θρησκεία»

Την απερίφραστη καταδίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση κατά των εορτασμών της Χανουκά στο Σίδνεϊ εξέφρασε από το βήμα της Ολομέλειας ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, στο πλαίσιο της συζήτησης και των δηλώσεων του Κοινοβουλίου για την αλληλεγγύη προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Όπως αναφέρει σ΄ ανακοίνωσή του, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια επίθεση που στόχευσε αθώους ανθρώπους, οικογένειες και παιδιά, τονίζοντας πως η τρομοκρατία δεν έχει θρησκεία, δεν έχει πατρίδα και δεν έχει καμία θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες. Όπως σημείωσε, κάθε πράξη μίσους εναντίον μιας θρησκευτικής κοινότητας συνιστά ευθεία επίθεση κατά όλων μας και κατά των θεμελιωδών αξιών της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να στέκεται έμπρακτα αλληλέγγυα στα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά και αποφασιστική στην υπεράσπιση της ελευθερίας της πίστης, της ασφάλειας των πολιτών και του κράτους δικαίου. Ξεκαθάρισε ότι ο φόβος, ο αντισημιτισμός και η βία δεν θα επιτραπεί να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η απάντησή μας είναι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη αλληλεγγύη και μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία και στο μίσος», κατέληξε ο Σάκης Αρναούτογλου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και υπεράσπισης των κοινών ευρωπαϊκών αξιών.