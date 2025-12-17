Σίδνεϊ: Ο “ήρωας της παραλίας” κινδυνεύει να χάσει το χέρι του – “Θα πεθάνω, αλλά πάω να τους σώσω” είπε πριν αφοπλίσει τον δράστη

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο Ahmed Al-Ahmed, ο άνθρωπος που αντιμετωπίζεται ως ήρωας στην Αυστραλία, καθώς κατάφερε να ακινητοποιήσει τον έναν από τους 2 δράστες που προκάλεσαν την επίθεση στην παραλία του Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας προκαλώντας τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 40.

Ο άνδρας κινδυνεύει να χάσει το αριστερό του χέρι αλλά επιμένει πως δεν μετανιώνει στιγμή που αφόπλισε τον δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ και έβαλε τέλος στην αιματηρή επίθεση.

«Δεν μετανιώνει για αυτό που έκανε. Είπε ότι θα το ξαναέκανε. Όμως ο πόνος έχει αρχίσει να του στοιχίζει. Δεν είναι καθόλου καλά. Είναι γεμάτος σφαίρες. Ο ήρωάς μας αγωνίζεται αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο δικηγόρος του, Σαμ Ίσα, στην εφημερίδα Sydney Morning Herald.

Ο 43χρονος πατέρας 2 παιδιών πυροβολήθηκε περίπου 5 φορές στο αριστερό του χέρι και στην αριστερή ωμοπλάτη, χάνοντας αρκετό αίμα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St George στο Kogarah, όπου έχει ήδη υποβληθεί στην πρώτη εγχείρηση. Για τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματιστεί νέες επεμβάσεις ενώ οι γιατροί εκφράζουν την ανησυχία τους για το αν εν τέλει μπορούν να σώσουν το χέρι του.

@albomp Ahmed, you are an Australian hero. You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist. In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night. On behalf of every Australian, I say thank you. ♬ original sound – AlboMP

Ο Al-Ahmed αναμένεται να λάβει βραβείο ανδρείας, καθώς έχουν υπάρξει πολλαπλές αναφορές και εκκλήσεις να βραβευτεί για την ανδρεία του.

Στο βίντεο, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται να αρπάζει έναν από τους δράστες, να του αφαιρεί το όπλο και να τον ρίχνει στο έδαφος. Αν και κρατά το τουφέκι, δεν πυροβολεί, αλλά το ακουμπά σε ένα δέντρο.

#Australia: An extraordinary act of courage by Ahmed El Ahmad—a 43-year-old Muslim father of two—who put his own life at risk to save neighbors celebrating Hanukkah.

Wishing him a full and speedy recovery. Deeply inspired by his humanity.

December 14, 2025

Η συμπλοκή έγινε μπροστά στα μάτια του δεύτερου ένοπλου – γιου του δράστη. Ο πατέρας του, Akram, σκοτώθηκε επί τόπου από την αστυνομία, ενώ ο 24χρονος Naveed μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Πριν επιτεθεί στον δράστη, η εφημερίδα The Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο 43χρονος ιδιοκτήτης καπνοπωλείου είπε στον ξάδερφό του: «Θα πεθάνω, παρακαλώ βρες την οικογένειά μου και πες τους ότι κατέβηκα κάτω για να σώσω τους ανθρώπους».

Οι ηρωικές πράξεις του πατέρα έχουν κερδίσει τον θαυμασμό όλου του κόσμου. Ένα GoFundMe που δημιουργήθηκε για αυτόν τον άνθρωπο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι ο 43χρονος θα υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση. Τον χαρακτήρισε ως «Αυστραλό ήρωα» και τόνισε: «Στις χειρότερες στιγμές, βλέπουμε τους καλύτερους Αυστραλούς. Και αυτό ακριβώς είδαμε την Κυριακή το βράδυ».

Ο ήρωας μίλησε για πρώτη φορά μετά την επίθεση στο TRT World, λέγοντας στα αραβικά: «Ο Αλλάχ να σας ανταμείψει και να σας χαρίσει ευημερία. Πέρασα μια πολύ δύσκολη στιγμή, μόνο ο Αλλάχ το ξέρει. Προσευχηθείτε για μένα να ελαφρύνει ο Αλλάχ την κατάστασή μας και να μας ελευθερώσει από αυτή τη δυσκολία».

«Από μικρός ήταν γενναίος»

Ο θείος του, Μοχάμεντ αλ Άχμεντ, αναγνώρισε τον ήρωα – ανιψιό του από τα βίντεο που αποτύπωναν τις στιγμές τραγωδίας στο Σίδνεϊ.

«Το μάθαμε από τα social media. Τηλεφώνησα στον πατέρα του και μου είπε ότι ήταν ο Άχμεντ. Ο Άχμεντ είναι ένας ήρωας, είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν. Η Συρία γενικά είναι περήφανη γι’ αυτόν», δήλωσε ο θείος του στο Reuters.

Η οικογένεια του κατάγεται από την πόλη Ναϊράμπ, η οποία βομβαρδίστηκε σφοδρά κατά τη διάρκεια του σχεδόν 14ετούς πολέμου στη Συρία, ο οποίος έληξε με την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ πέρυσι μετά από την επίθεση των ανταρτών που ξεκίνησε από την Ιντλίμπ.

Ο Άχμεντ είπε ότι ο ανιψιός του έφυγε από τη Συρία το 2006, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Χαλεπίου.

«Από μικρός, ήταν γενναίος και ήρωας», είπε ο θείος του, περιγράφοντας τον ως ένα χαρούμενο και παθιασμένο.

«Ενήργησε ενστικτωδώς, χωρίς να σκεφτεί ποιοι ήταν οι άνθρωποι που σκοτώνονταν – χωρίς να γνωρίζει τη θρησκεία τους, αν ήταν Μουσουλμάνοι ή Χριστιανοί ή Εβραίοι. Αυτό τον έκανε να πεταχτεί και να προβεί σε αυτή την ηρωική πράξη» είπε χαρακτηριστικά.