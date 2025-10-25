Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Παρέστη μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Απούσα ήταν η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, με την φωτογραφία από την κενή πρώτη σειρά των καθισμάτων να είναι χαρακτηριστική.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας του ΚΚΕ, ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης ήταν απόντες κηδεία.

Από τους αρχηγούς των κομμάτων, στην κηδεία παρέστη μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έφτασε στον ναό αφού είχε αρχίσει η εξόδιος ακολουθία.

