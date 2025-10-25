Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Απούσα ήταν η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, με την φωτογραφία από την κενή πρώτη σειρά των καθισμάτων να είναι χαρακτηριστική.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας του ΚΚΕ, ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης ήταν απόντες κηδεία.

Η αριστερα στην κηδεία του κυρίου Σαββόπουλου…



Αυτοί είστε… pic.twitter.com/MIPcHkCJLX— Geo V (@gverikks) October 25, 2025

Από τους αρχηγούς των κομμάτων, στην κηδεία παρέστη μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έφτασε στον ναό αφού είχε αρχίσει η εξόδιος ακολουθία.