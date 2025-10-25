Διονύσης Σαββόπουλος: Με δάκρυα και τραγούδια αποχαιρέτησε η Ελλάδα τον σπουδαίο τραγουδοποιό (Εικόνες & Βίντεο)

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του τεράστια παρακαταθήκη, αλλά κι ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η σορός του βρισκόταν από τις 8:30 έως τις 11:30 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου, πολιτικοί, καλλιτέχνες, συγγενείς και φίλοι, απεύθυναν το τελευταίο «αντίο» στον ανεπανάληπτο δημιουργό που σφράγισε την ελληνική μουσική.

Στο φέρετρο τοποθετήθηκε και μία φιγούρα του Καραγκιόζη που γράφει επάνω «Κείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει…». (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η εξόδιος ακολουθία άρχισε στις 13:00 και λίγο πριν τις 15:00 η πομπή ξεκίνησε για το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών που θα πραγματοποιηθεί η ταφή της σορού του.

Η νεκρώσιμη πομπή έφθασε λίγο μετά τις 15:15 στο Α’ Νεκροταφείο, συνοδευόμενη με τα τραγούδια του αγαπημένου Νιόνιου.

«Συννεφούλα» «Ας κρατήσουν οι χοροί» «Μη μιλάς άλλο αγάπη» μερικά από τα τραγούδια που ακούγονταν στον αέρα σε όλη τη διάρκεια της ταφής.

Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια αποτίοντας τιμές πριν και κατά τη μεταφορά του φερέτρου του Διονύση Σαββόπουλου.

Τη σορό συνόδευσαν μέσα στον ναό η σύζυγος του Άσπα, τα παιδιά και στενοί συγγενείς και φίλοι.

Οι επικήδειοι λόγοι

Επικήδειους εκφώνησαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο γιος του, ο εγγονός του, ο Σταμάτης Φασουλής, η γιατρός Α. Κοτανίδου και ο Α. Κυριτσόπουλος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τα τραγούδια του κατάφεραν να γεφυρώσουν τέχνη και πολιτική»

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε στον επικήδειο λόγο του για τον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο: «Κατά καιρούς τραγούδησε για τον καθένα από εμάς. Δεν είμαι εδώ σαν θαυμαστής και φίλος. Ο Νιόνιος σε όλη του τη ζωή συμβάδισε με τη χώρα.

Γι αυτό και όπως στη μουσική πέτυχε να φέρει το ροκ κοντά στα άλλα σχήματα Έτσι και στην πολιτική από Αριστερά πήγε στον φιλελεύθερο χώρο. Στον εξάγγελο: Ίσως υπήρξαν προφητικά για όσα ζήσαμε. Τα τραγούδια του Κατορθώνουν να γεφυρώσουν την τέχνη με την πολιτική.

Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά… Απόδειξη πως η καλλιτεχνική ευαισθησία είναι πιο δυνατή από οποιασήποτε πολιτική Πρωτοπόρος κι αιρετικός στα σχόλια. Από την άλλη πατριώτης που αγαπούσες ελικιρνά τον τόπο του Δεν ήταν μόνο η ανθρώπινη πλευρά του, ήταν και το μήνυμα της ενότητας και της κοινότητας των Ελλήνων. Πάντα με χορούς κυκλωτικούς.

Η κληρονομιά του είναι και κομμάτι συλλογικής μας μνήμης. Από αύριο δεν θα υπάρχεις μόνο μέσα από τα τραγούδια σου, κάθε φορά που θα πιάνει ένας νέος την κιθάρα του για να κάνει την αλήθεια του μουσική. Να γίνουμε αληθινοί. Αυτός άλλωστε ήταν ο στόχος σου όταν ξεκινούσες από τη Θεσσαλονίκη».

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: «Παρέμεινες αληθινός μέχρι το τέλος»

«Τραγούδησες για εμάς, το έθνος, τον λαό και την ιστορία, την παράδοση και το μοντέρνο, τη σύνδεση Ανατολής και Δύσης», ανέφερε στον επικήδειο λόγο της η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Το έργο σου δεν είναι μόνο μια μουσικά αποτυπωμένη ιστορία του τόπου μας», είπε, λέγοντας ότι έγινε, ήταν και παρέμεινε αληθινός μέχρι τέλους, όπως υποσχέθηκε όταν άφησε τη Θεσσαλονίκη. «Δεν σύρθηκες από το κοινό σου, ήσουν πάντα μπροστά ακόμη και απέναντί του», πρόσθεσε.

«Και ήρθαν τα χρόνια τα τελευταία, της ασθένειας με τις φιλόξενες βραδιές, τους φίλους και τις αναμνήσεις, την πληρότητα της ζωής και την πίστη σου όλα είναι εδώ, τίποτα δεν χάνεται. Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι σίγουρος. Καλό ταξίδι Διονύση αγαπημένε», συμπλήρωσε.

Εγγονός Σαββόπουλου: «Ένιωθα από μικρός έναν κόμπο στο λαιμό όταν βρισκόμασταν»

«Απο την αγάπη σου καταφερες να μου μαθεις τι ειναι να εισαι ανθρωπος, τα καλά και τα κακά», σημείωσε στον επικήδειο λόγο του ο εγγονός του Διονυση Σαββόπουλου.

«Αυτή η συγκίνηση ερχόταν από την αγάπη που λάμβανα. Η ψυχη σου μένει μαζι μας, σε αγαπώ πολύ».

Σταμάτης Φασουλής: «Διονύση αγόρι μου έτσι είπαμε;»

«Διονύση αγόρι μου έτσι είπαμε; Ξαφνικά ανπλάγκ; Αφήνεις ένα ελληνικό τραγούδι πάμπλουτο. Το αγάπησες πολύ. Έπαιρνε το τίποτα και το έκανε άπαν. Δεν θα σου πω αντίο, θα σου πω καλή αντάμωση στο περιβόλι του ουρανού σου», ανέφερε άκρως συγκινημένος ο Σταμάτης Φασουλής.

Δήμητρα Γαλάνη: «Ο λόγος σου ήταν το πιο φωτεινό μονοπάτι της ζωής μου»

«Ξεκουράσου, Διονύση», είπε, θυμούμενη το τελευταίο τους τραπέζι την Καθαρά Δευτέρα, όταν είχαν βρεθεί όλοι μαζί με την οικογένειά του. Απευθυνόμενη και στην παιδική της φίλη, την Άσπα, σύζυγο του αγαπημένου δημιουργού, η Γαλάνη πρόσθεσε: «Έχεις τα παιδιά σου που θα σου απαλύνουν όσο γίνεται αυτό το τεράστιο κενό. Θέλω να ξέρεις ότι είμαι και θα είμαι πάντα κοντά σου».

Αλκ. Ιωαννίδης: «Εκ μέρους μιας Ελλάδας που παραμένει αποικία… ευχαριστώ»

«Φεύγεις γιορτινός και αιωνιος αφήνοντας μας τα ανεκτίμητα δώρα του περάσματός σου από τη γη», ανέφερε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο λόγο του για τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Σου άρεσαν οι γιορτές, τα μπουζούκια, τα συμπόσια, τα πανηγύρια. Τα χαιρόσουν. Μας ανέθρεψες, μας στήριξες, μας ελευθέρωσες. Μαζί με τους αγαπημένους σου δασκάλους, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Τσιτσάνη, ανέδειξες το πολύτιμο, ανέβασες το επίπεδο της χώρας συλλογικά και το επίπεδο του καθενός», συμπλήρωσε.