ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτη κόντρα Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά σε πάνελ – “Είσαι σαλτιμπάγκος”, “Παρακαλάγατε στα 4 τον Τσίπρα” (βίντεο)

Αφορμή το Ινστιτούτο Τσίπρα και τα χρέη του ΠΑΣΟΚ

Απίστευτη κόντρα Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά σε πάνελ – “Είσαι σαλτιμπάγκος”, “Παρακαλάγατε στα 4 τον Τσίπρα” (βίντεο)
Μία απίστευτη στιχομυθία έλαβε χώρα σε πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής το πρωί της Πέμπτης (6/11) μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑΧρήστου Γιαννούλη, και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚΠέτρου Παππά.

Αφορμή του έντονου διαλόγου στάθηκε η κριτική του κ. Παππά στο Ινστιτούτο Τσίπρα και η αναφορά του κ. Γιαννούλη στα χρέη του ΠΑΣΟΚ.

Όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέκοψε τον συνάδελφό του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο δεύτερος του είπε «δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου» αποκαλώντας τον «σαλτιμπάγκο που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».

«Ντροπή και αήθειες, θα μου μάθετε εσείς ελληνικά; Εγώ είμαι διδάκτορας της ιατρικής σχολής, τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;» απάντησε ο κ. Παππάς συμπληρώνοντας «καλάθια» όταν ο συνομιλητής του κούνησε επιτιμητικά το κεφάλι του λέγοντας «καλά».

«Είναι κακό να γλύφεις εκεί που έφτυνες. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και ήταν αυτοί που γονυπετείς έτρεψαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια» συνέχισε σε υψηλούς τόνους ο Χρήστος Γιαννούλης λέγοντας για τον συνομιλητή του ότι «πρώτα έγινε ορτινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».

«Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα 4 να σας πάρει» αντεπιτέθηκε ο Πέτρος Παππάς με τον Χρήστο Γιαννούλη να κλείνει τη διαμάχη λέγοντας «αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το αντυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».

