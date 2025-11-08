Αντώνης Σαμαράς κατά Κυριάκου Μητσοτάκη: «Έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα»

Ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον πως «έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα» και πως «ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον άρον».

Στη συνέντευξή του που θα προβληθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στον ΑΝΤ1, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ τόνισε ότι η διαφορά του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη «δεν είναι προσωπική, είναι πολιτική και αξιακή».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία, ούτε τη βάση της ΝΔ. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική, είναι πολιτική και αξιακή».

Αναφερόμενος στη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισε:

«Ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον άρον».

Σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού στη Βουλή, πρόσθεσε:

«Είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει από τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους. Σε άλλη συζήτηση είπε “σταματήστε να γκαρίζετε”. Μιλάει συχνά για πατριώτες της φακής και του καναπέ. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

Ο κ. Σαμαράς υπενθύμισε επίσης τον ρόλο του στην πολιτική πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της ΝΔ; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, αλλά για την παράταξη».

Και συνέχισε με αιχμηρό ύφος:

«Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν πρωθυπουργό, πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποία είχα δώσει αυτήν τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Φεράρι, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δικιά τους τη διαγραφή.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφτηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση, υποτίθεται, γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα.

Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Κι όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντα άδικο».