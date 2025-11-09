Αντώνης Σαμαράς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κόμματος – «Σταθμίζω την κατάσταση»

Πολιτικές αναταράξεις αναμένεται να προκαλέσει η εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, στον ΑΝΤ1. Ο κ. Σαμαράς, μιλώντας με ειλικρίνεια και εμφανή συναισθηματική φόρτιση, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, δηλώνοντας πως «σταθμίζει την κατάσταση» και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του «όταν έρθει η ώρα».

«Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει – αλλά κάποιοι το μετρούν»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο Αντώνης Σαμαράς σχολίασε:

«Όλον αυτόν τον καιρό διαβάζω και ακούω δεξιά και αριστερά διάφορα σενάρια για μένα, χωρίς εγώ να έχω μιλήσει ποτέ για όλα αυτά. Κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τα ‘βρηκε ή δεν τα ‘βρηκε με τον έναν ή τον άλλον. Και όχι μόνον αυτό, βάζουν να με μετράνε και οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή κάποιοι πληρώνουν εταιρείες για να μετρήσουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία μου, το οποίο όμως δεν υπάρχει. Παρόλο που δεν υπάρχει, το είδα να φτάνει μέχρι και στο 16%».

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για όσους συνέδεσαν τη στάση του με πολιτικά σχέδια ακόμη και τις ημέρες του προσωπικού του πένθους. «Ακόμα και λίγες μέρες μετά τη Λένα, διάβαζα δεξιά κι αριστερά τις δήθεν σκέψεις μου, τα πολιτικά μου σχέδια, τα συναισθήματά μου. Σε τέτοιες τραγικές για μένα στιγμές», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα μιλήσω απευθείας στον ελληνικό λαό»

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε πως οι αποφάσεις του θα ανακοινωθούν όταν ο ίδιος το κρίνει σκόπιμο:

«Σταθμίζω την κατάσταση με μεγάλη προσοχή, παρακολουθώ τα πάντα, εντός κι εκτός Ελλάδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό μου σύμμαχο εδώ και πενήντα χρόνια: τον ελληνικό λαό. Το του οφείλω».

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τη δημιουργία νέου κόμματος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο, ένα μήνυμα που, όπως ο ίδιος είπε, θα μοιραστεί πρώτα με τον ελληνικό λαό.