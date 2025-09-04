Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη – Ποιοι θα δώσουν το παρών και ποιοι θα απουσιάζουν

Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη αύριο Παρασκευή 5/9, μία ημέρα πριν από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο πρώην πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώσει τις παρεμβάσεις του, ενώ τα σενάρια περί επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή με τη δημιουργία νέου κόμματος έχουν “φουντώσει” για τα καλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του δεν αναμένεται να αποκαλύψει τις προθέσεις του, ωστόσο θα ανεβάσει τους τόνους, ασκώντας σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

Στο εν λόγω συνέδριο δεν θα δώσει το παρών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επικαλούμενος πρόγραμμα περιοδειών. Τον πρόεδρο θα εκπροσωπήσει στην εκδήλωση ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης.

Σύμφωνα με το Mega, παρόντες από τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι επίσης η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Άγγελος Τόλκας και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.

Ούτε η Όλγα Γεροβασίλη, που πολλοί θα περίμεναν να βρεθεί στο κοινό της ομιλίας Τσίπρα, καθώς έχει έναν γάμο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρόντες θα είναι και αρκετοί επιχειρηματίες, ενώ έξω από το Βελλίδειο, όπου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να συγκεντρωθούν και οπαδοί του.