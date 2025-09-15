Ανδρουλάκης για Καραλή: Ένα ασημένιο σαν χρυσό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media έστειλε το δικό του μήνυμα για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε τα συγχαρητήρια του στον Έλληνα αθλητή.

«Ένα ασημένιο σαν χρυσό! Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μια ακόμη διάκριση και την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου» ανέφερε.