Ανδρουλάκης για Καραλή: Ένα ασημένιο σαν χρυσό
Το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media έστειλε το δικό του μήνυμα για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε τα συγχαρητήρια του στον Έλληνα αθλητή.
«Ένα ασημένιο σαν χρυσό! Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μια ακόμη διάκριση και την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου» ανέφερε.
Ένα ασημένιο σαν χρυσό! Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μια ακόμη διάκριση και την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. 🇬🇷— Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 15, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις