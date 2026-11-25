Τοποθέτηση για τον έντονο καβγά τους, που έγινε γνωστός μέσα από βίντεο που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της εκπομπής «10 Παντού», έκαναν ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής, οι δύο δημοσιογράφοι έκαναν λόγο για μια στιγμιαία, ανθρώπινη ένταση δύο λεπτών για επαγγελματικά ζητήματα, η οποία έχει ήδη λυθεί μεταξύ τους. Χαρακτήρισαν την καταγραφή και διασπορά της ιδιωτικής αυτής στιγμής ως κακόβουλη και ποινικά κολάσιμη πράξη, δηλώνοντας ότι ο υπαίτιος θα εντοπιστεί και θα τιμωρηθεί.

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«Επειδή εσύ ένιωσες χθες την ανάγκη να μου δώσεις μια αγκαλιά, ακόμα και αυτό ήταν στημένο για να καλύψουμε ένα κλίμα. Εδώ ήμασταν στους τέσσερις τοίχους του στούντιο. Ήταν μια στιγμή έντασης για την δική μας δουλειά. Όλο αυτό ήταν μόνο 2 λεπτά. Κάποιος κακόβουλος κατέγραψε αυτό το βίντεο μέσα από το κανάλι. Κατέγραψε μια ανθρώπινη στιγμή που είχαμε μεταξύ μας» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Αμέσως μετά συνέχισε: «Είμαστε συνεργάτες. Είμαστε μια οικογένεια στο OPEN. Το ήθος και η αξιοπρέπεια μου με οδηγεί σήμερα να σας πω ότι… Τα συζητήσαμε, τα είπαμε, προχωρήσαμε. Το να δεχόμαστε από τα άλλα κανάλια κριτική, δεν δεχόμαστε να παραδίδεται μαθήματα ηθικής όταν κι άλλοι συνάδελφοι έχετε δείξει στο παρελθόν τον δικό σας χαρακτήρα. Είμαστε μια εκπομπή που δεν κάνουμε κουτσομπολιό και δεν ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων.

Τιμώ όλους τους συναδέλφους μου για όποια δουλειά κάνουν. Φέραμε όλη την ζώνη στο ενημερωτικό κομμάτι και ωθήσαμε κι άλλες εκπομπές να έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εμάς. Καταλαβαίνω ότι ενοχλεί η επιτυχία και ότι με πολύ μικρότερα μέσα κερδίζουμε τους ανταγωνιστές. Μην κάνουμε σόου για να κερδίζουμε τηλεθέαση κανιβαλίζοντας τους συναδέλφους μας.

Όποιος έκανε αυτή την κακόβουλη πράξη που είναι ποινικά κολάσιμη θα εντοπιστεί και θα τιμωρηθεί. Θεωρώ απαράδεκτο ότι καταγράφηκε αυτή η ιδιωτική στιγμή. Οι κακόβουλες πράξεις θα τιμωρούνται κατηγορηματικά. Τέτοιες πράξεις για όποιον τις κάνει δεν τιμά κανέναν. Στο θέμα αυτό θα είμαστε ενωμένοι πάντα. Να το σταματήσουμε κάπου εδώ όλο αυτό.

Η δημοσίευση και αναπαραγωγή αυτού του βίντεο είναι μια ιδιωτική στιγμή. Το λέω προστατεύοντας τα δικά μας συμφέροντα. Ο κανιβαλισμός έχει τα όριά του και ειδικά από συναδέλφους. Το τι θα κάνουμε εμείς σε ανθρώπινο επίπεδο, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο έξω από όλο αυτό. Όλοι οι συνάδελφοι ξέρουν τι είμαστε ο καθένας από εμάς. Είμαστε μια οικογένεια, μπαίνουμε στα σπίτια των τηλεθεατών και γνωριζόμαστε από παιδάκια».