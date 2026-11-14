Ανδρουλάκης: “Η κυβέρνηση και η ΕΕ να εγγυηθούν την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου”

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη συνάντησε το πρωί του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου ο Γιώργος Γεραπετρίτης προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζοντας ότι, όπως ανέφερε, σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011.

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Όπως τόνισε, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, πρέπει να προχωρήσουν αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη:

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.

Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου.

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Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;

Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

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Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας.