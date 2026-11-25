Σε εξέλιξη είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου επιχείρηση ανάσυρσης ηλικιωμένου από δύσβατο σημείο στο Ντράφι Αττικής.

Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 12 Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 78χρονος, πιθανότατα κυνηγός, εντοπίστηκε νεκρός, με το αγροτικό του όχημα να έχει ανατραπεί, χωρίς να είναι ακόμα γνωστό αν βρισκόταν μέσα ή έξω από αυτό.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το μεσημέρι της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου ο 78χρονος έφυγε από το σπίτι του και πήγε στο Ντράφι.

Ο γιος του επικοινώνησε με την αστυνομία ενημερώνοντας για την εξαφάνιση. Τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου ξεκίνησαν τις έρευνες και στις 12:50 σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε το όχημα του ηλικιωμένου και στο εσωτερικό του νεκρός ένας άνδρας. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αναγνώρισης προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή όχι αν πρόκειται για τον άνδρα που είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Η τελευταία ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση σε 78χρονο ημεδαπό άνδρα στην περιοχή Ντράφι Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες στις 24 Νοεμβριου περίπου στις 20:30.

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Ο 78χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα .

Επιχειρήσαν 22 Πυροσβέστες με 5 οχήματα η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ,η ομάδα ΟΣμηΕΑ καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

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Μετά από ολονύχτια έρευνα,εντοπίστηκε σήμερα τις μεσημβρινές ώρες και με χρήση φορείου μεταφέρθηκε σε σημείο ,όπου παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα απεγκλωβίστηκε και ο σκύλος του ιδιοκτήτη που επέβαινε στο όχημα .

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Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν λίγο στις 25 Νοεμβρίου 2026.