Ρέθυμνο: 46χρονος θώπευσε 20χρονη φοιτήτρια στο κέντρο της πόλης – Συνέχισε να την ακολουθεί μετά την επίθεση
Ο άνδρας συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 20χρονη φοιτήτρια στο Ρέθυμνο, όταν δέχτηκε επίθεση από έναν 46χρονο στο κέντρο της πόλης, ο οποίος φέρεται να την θώπευσε και να την ακολούθησε.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η 20χρονη κατήγγειλε ότι ο δράστης της επίθεσης ήταν ένας 46χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όχι μόνο τη θώπευσε αλλά την ακολούθησε.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου στη λεωφόρο Κουντουριώτη, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Ρεθύμνου.
Ο 46χρονος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη νεαρή φοιτήτρια και την θώπευσε, με την ίδια να αντιδρά άμεσα, απωθώντας τον και περνώντας στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Ωστόσο, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε να την ακολουθεί, με αποτέλεσμα η 20χρονη να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.
Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να εντοπίζουν τον 46χρονο και να προχωρούν στη σύλληψή του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
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