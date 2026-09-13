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ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-σοκ στη Γλυφάδα: Ταυτοποιήθηκε ο 67χρονος που οδηγούσε ανάποδα στη λεωφόρο Καραμανλή

Το περιστατικό συνέβη στις αρχές του περασμένου Ιουλίου και καταγράφηκε από διερχόμενο όχημα. Η δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα.

Βίντεο-σοκ στη Γλυφάδα: Ταυτοποιήθηκε ο 67χρονος που οδηγούσε ανάποδα στη λεωφόρο Καραμανλή
Το όχημα του 67χρονου καταγράφηκε να κινείται ανάποδα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, από τη Βούλα προς τη Γλυφάδα.
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Στην ταυτοποίηση του οδηγού που καταγράφηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, από τη Βούλα προς τη Γλυφάδα, προχώρησε η Τροχαία.

Πρόκειται για έναν 67χρονο άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

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Το αυτοκίνητο κινούνταν ανάποδα τα ξημερώματα

Το άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα.

Όχημα που διερχόταν από το σημείο κατέγραψε το αυτοκίνητο του 67χρονου να κινείται ανάποδα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, με κατεύθυνση από τη Βούλα προς τη Γλυφάδα.

Η κίνησή του στο αντίθετο ρεύμα δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Το βίντεο οδήγησε στην ταυτοποίησή του

Το σχετικό βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και εντοπίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

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Ακολούθησε ψηφιακή έρευνα από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας, μέσα από την οποία οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξακριβώσουν τα στοιχεία του οχήματος και να ταυτοποιήσουν τον 67χρονο οδηγό.

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής έρευνας, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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