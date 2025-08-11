Αλέξης Τσίπρας: Κάνει εμφάνιση «έκπληξη» στη ΔΕΘ πριν τη δημιουργία νέου κόμματος

Πολλές είναι οι κινήσεις που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, πριν τη δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος, το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, σκέφτεται να κάνει μια εμφάνιση «έκπληξη» στην ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» θα δώσει το παρών στο διήμερο συνέδριο του Economist και του Powergame μια μέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και αναμένεται να του θέσει κάποια ερωτήματα καλώντας τον να απαντήσει σε αυτά.

Από την πλευρά του, στη δική του ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί στο αν έχει μάθει από τα «λάθη του παρελθόντος», ενώ σύμφωνα με «Τα Νέα» θα απαντήσει στο αν «το πολιτικό σύστημα είναι ικανό να υποστηρίξει μια οικονομία που διαμορφώθηκε από την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση».

Τέλος, αναμένεται να εξαπολύσει «επίθεση» στην κυβέρνηση για όλα τα θέματα, θέλοντας να δημιουργήσει συμβολικά εκ νέου ένα δίπολο βγαλμένο από τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023.