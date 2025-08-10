Ιδρύεται το νέο κόμμα Τσίπρα – Το χρονοδιάγραμμα, το όνομα και οι στόχοι

Ο Αλέξης Τσίπρας προγραμματίζει την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται στις αρχές του 2026, σύμφωνα με πληροφορίες από τον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής». Το όνομα του κόμματος θα αποτελείται από δύο λέξεις, με τη μία να αναφέρεται στη δημοκρατία και την άλλη σε έννοιες όπως το ξεκίνημα ή η αναγέννηση. Δεν θα περιλαμβάνει αναφορά στην Αριστερά.

Το πιθανό χρονοδιάγραμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιεί ανεπίσημες επαφές με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην στελέχη του κόμματος, καθώς και με στελέχη της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο 15ήμερο Ιανουαρίου 2026: Προγραμματίζεται η επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Προγραμματίζεται η επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος. Μετά την ανακοίνωση: Ο Τσίπρας θα επιδιώξει επίσημες επαφές με κόμματα του ευρύτερου χώρου, χωρίς να αποκλείει κανέναν, συμπεριλαμβανομένων των Στέφανου Κασσελάκη, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Γιάνη Βαρουφάκη.

Στρατηγική Προσέγγιση

Το νέο κόμμα θα έχει προσωποκεντρική δομή, με στόχο να παρουσιάσει μια οργανωμένη και αποτελεσματική πολιτική οντότητα, αποφεύγοντας την εσωστρέφεια και την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζουν άλλες πολιτικές κινήσεις. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην προσέλκυση ψηφοφόρων -κυρίως του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς- που επιθυμούν σταθερότητα και σαφή πολιτική κατεύθυνση.

Αναμένονται Εξελίξεις

Η πολιτική σκηνή αναμένεται να παρακολουθήσει με ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στον πολιτικό χώρο της Κεντροαριστεράς. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να ρίξει φως στις προθέσεις και τις στρατηγικές του πρώην πρωθυπουργού.