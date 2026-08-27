Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά – Ο ρόλος του 17χρονου φίλου της

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού μιας 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.

Η νεαρή εντοπίστηκε νεκρή μέσα στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τον καταρράκτη και ανασύρθηκε από δύτες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

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Η μοιραία φωτογραφία και η κατάθεση του 17χρονου φίλου της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη είχε μεταβεί στους Καταρράκτες Δερματά μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Οι δυο τους έμπαιναν και έβγαιναν από το νερό, το οποίο στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχει μεγάλο βάθος.

Κάποια στιγμή, η νεαρή φέρεται να έδωσε στον φίλο της το κινητό της τηλέφωνο, προκειμένου να τη φωτογραφίσει. Λίγο αργότερα, ο νεαρός την είδε να πέφτει μέσα στη λίμνη.

Αρχικά ο 17χρονος θεώρησε ότι η κοπέλα αστειευόταν. Όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, επιχείρησε να τη βγάλει από το νερό, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στη συνέχεια κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια.

Το περιστατικό εξετάζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ως δυστύχημα. Ο ανήλικος έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές, ενώ το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκε προκειμένου να εξεταστεί και να αναζητηθεί το φωτογραφικό υλικό από τις στιγμές πριν από την τραγωδία.

Η κλήση στο 112 και ο γεωεντοπισμός

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15 το απόγευμα.

Είχε προηγηθεί κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 από οικείο πρόσωπο της 18χρονης. Μέσω της κλήσης πραγματοποιήθηκε άμεσα ο γεωεντοπισμός του σημείου και ξεκίνησε επιχείρηση για την αναζήτησή της.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης τέσσερις πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

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Οι δύτες την εντόπισαν μέσα στη λίμνη

Οι δύτες καταδύθηκαν στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταρράκτη, όπου εντόπισαν την 18χρονη και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Η νεαρή παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 18χρονη βρέθηκε μέσα στη λίμνη.