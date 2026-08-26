Νίκης Κεραμέως για συντάξεις χηρείας: «Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. και του κ. Τσίπρα αποτελεί μνημείο πολιτικού θράσους»

«Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) και του κ. Τσίπρα αποτελεί μνημείο πολιτικού θράσους!», σχολιάζει σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, απαντώντας στην ανακοίνωση του τομέα Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. σχετικά με τη ρύθμιση της κυβέρνησης για τις συντάξεις χηρείας.

«Ο κ. Τσίπρας, που μαζί με τον κ. Κατρούγκαλο περιέκοψαν χιλιάδες συντάξεις χηρείας, προκαλώντας μια πρωτοφανή κοινωνική αδικία, εγκαλεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το ότι τάχα… δεν είναι αρκετά ευρεία η ρύθμιση που τις επαναφέρει!

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Πίσω από το καμουφλάζ του νέου κόμματος, αποδεικνύεται ότι ο κ. Τσίπρας παραμένει αμετανόητα θρασύς και λαϊκιστής», αναφέρει η κ. Κεραμέως.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και του κ. Τσίπρα αποτελεί μνημείο πολιτικού θράσους!



Ο κ. Τσίπρας που μαζί με τον κ. Κατρούγκαλο περιέκοψαν χιλιάδες συντάξεις χηρείας προκαλώντας μια πρωτοφανή κοινωνική αδικία, εγκαλεί την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το ότι τάχα … δεν είναι…— Niki Kerameus (@nkerameus) August 26, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ