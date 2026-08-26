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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκης Κεραμέως για συντάξεις χηρείας: «Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. και του κ. Τσίπρα αποτελεί μνημείο πολιτικού θράσους»

Aπαντώντας στην ανακοίνωση του τομέα Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. σχετικά με τη ρύθμιση της κυβέρνησης για τις συντάξεις χηρείας.

Νίκης Κεραμέως για συντάξεις χηρείας: «Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. και του κ. Τσίπρα αποτελεί μνημείο πολιτικού θράσους»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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«Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) και του κ. Τσίπρα αποτελεί μνημείο πολιτικού θράσους!», σχολιάζει σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, απαντώντας στην ανακοίνωση του τομέα Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. σχετικά με τη ρύθμιση της κυβέρνησης για τις συντάξεις χηρείας.

«Ο κ. Τσίπρας, που μαζί με τον κ. Κατρούγκαλο περιέκοψαν χιλιάδες συντάξεις χηρείας, προκαλώντας μια πρωτοφανή κοινωνική αδικία, εγκαλεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το ότι τάχα… δεν είναι αρκετά ευρεία η ρύθμιση που τις επαναφέρει!

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Πίσω από το καμουφλάζ του νέου κόμματος, αποδεικνύεται ότι ο κ. Τσίπρας παραμένει αμετανόητα θρασύς και λαϊκιστής», αναφέρει η κ. Κεραμέως.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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