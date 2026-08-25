Ρωμανός για Τσίπρα στη ΔΕΘ: «Το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι το επιστέγασμα της ψευτιάς και της υποκρισίας»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, με αφορμή την επικείμενη παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Ρωμανός αναφέρθηκε στη σειρά εμφάνισης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα «καταστρατηγείται» για πρώτη φορά ο τρόπος με τον οποίο είχε καθιερωθεί να πραγματοποιούνται οι σχετικές παρουσίες.

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Τόνισε, ωστόσο, ότι το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι η σειρά, αλλά το πολιτικό περιεχόμενο της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν έχει δώσει στοιχεία για τη χρηματοδότηση του κόμματός του»

Ο Νίκος Ρωμανός άσκησε κριτική στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα περί ηθικής και διαφάνειας, θέτοντας ζήτημα χρηματοδότησης του κόμματός του.

«Κουνάει τη σημαία της ηθικής και της διαφάνειας ο κ. Τσίπρας, που δεν μας έχει δώσει το παραμικρό στοιχείο σχετικά με τη χρηματοδότηση του κόμματός του», δήλωσε.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τις προεκλογικές δεσμεύσεις του πρώην πρωθυπουργού με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό ο οποίος είπε τα ακριβώς ανάποδα από όσα έκανε. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανηθικότητα από το ψέμα, από την υποκρισία και από την κοροϊδία των πολιτών από έναν πολιτικό», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, αυτό αποτελεί για τον ίδιο «το βαρύτερο αδίκημα που μπορεί να διαπράξει ένας πολιτικός».

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«Το καλύτερο ανέκδοτο του καλοκαιριού»

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα περί σύγκρουσης με τη διαπλοκή, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού χαρακτήρισε τη σχετική δήλωση «το καλύτερο ανέκδοτο του καλοκαιριού».

Στο πλαίσιο της κριτικής του, έκανε επίσης αναφορά στην αλλαγή του Ποινικού Κώδικα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στη μετατροπή της δωροδοκίας σε πλημμέλημα.

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Η αιχμή για το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης

Κλείνοντας, ο Νίκος Ρωμανός υποστήριξε ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ως υπενθύμιση της κυβερνητικής του περιόδου.

«Με όποια σειρά και να θέλει να πάει ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι μεγαλύτερο δώρο από το να βρίσκεται εκεί και να μας θυμίζει τους μουσαμάδες με τους οποίους έχει συνδεθεί στη συγκεκριμένη πόλη, αλλά και το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που είναι το επιστέγασμα της ανηθικότητας, της ψευτιάς και της υποκρισίας του, δεν υπάρχει», κατέληξε.