Το δικό του μήνυμα για το τέλος της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι μετά από 23 μέρες έστειλε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

«Ο Πάνος Ρούτσι νίκησε! Μετά από 23 μέρες απεργίας πείνας, παρέμεινε όρθιος και γενναίος. Απέναντι σε ένα σύστημα σκληρό και άκαμπτο. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που όχι μόνο αδιαφόρησε αλλά έφτασε στο σημείο να τον συκοφαντήσει» ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης με ανάρτησή του για να προσθέσει:

«Ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι ενέπνευσε μια ολόκληρη κοινωνία που στάθηκε αλληλέγγυα. Τον ευχαριστούμε».