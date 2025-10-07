Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Αλέξης Χαρίτσης: Ο Πάνος Ρούτσι νίκησε – Μετά από 23 μέρες απεργίας πείνας, παρέμεινε όρθιος και γενναίος

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Αλέξης Χαρίτσης: Ο Πάνος Ρούτσι νίκησε – Μετά από 23 μέρες απεργίας πείνας, παρέμεινε όρθιος και γενναίος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Το δικό του μήνυμα για το τέλος της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι μετά από 23 μέρες έστειλε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

«Ο Πάνος Ρούτσι νίκησε! Μετά από 23 μέρες απεργίας πείνας, παρέμεινε όρθιος και γενναίος. Απέναντι σε ένα σύστημα σκληρό και άκαμπτο. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που όχι μόνο αδιαφόρησε αλλά έφτασε στο σημείο να τον συκοφαντήσει» ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης με ανάρτησή του για να προσθέσει:

«Ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι ενέπνευσε μια ολόκληρη κοινωνία που στάθηκε αλληλέγγυα. Τον ευχαριστούμε».

