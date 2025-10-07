Πάνος Ρούτσι: Σταματάει την απεργία πείνας μετά από 23 μέρες – Έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματα του

Τέλος στην απεργία πείνας έβαλε το βράδυ της Τρίτης 7/10 ο Πάνος Ρούτσι όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος με δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα του και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε πως βάζει τέλος στην απεργία πείνας που έκανε καθώς έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματα του για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις μετά την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις.

Μάλιστα, στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους κάλεσε τον κόσμο να βρεθεί την Τετάρτη 8/10 στο Σύνταγμα προκειμένου «να μπορέσουμε να χαρούμε λίγο για τη νίκη που πετύχαμε κόντρα σε όλους και σε όλα».

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο πλευρό του όλες αυτές τις 23 ημέρες που έκανε απεργία πείνας,

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι

Σε δηλώσεις της η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος, με τη δύναμη της ψυχής του και με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του, μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς».

Παράλληλα, ανέφερε: «Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει. Σήμερα επιβεβαιώνεται περίτρανα ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν. Πια ανασύρονται οι έρευνες, βγαίνουν από αρχεία μηνύσεις και καταγγελίες συγγενών, βγαίνουν από τα ντουλάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας, τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη».

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε: «σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με πάρα πολύ σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια. Αυτά που έχουν διαταχθεί μετά τη σημερινή εισαγγελική παραγγελία και αποδεικνύει ότι οι μηχανισμοί αντιστέκονταν σε αυτό που ήταν δίκαιο και σωστό. Διατάχθηκε η ανάσυρση δικογραφίας 3.000 σελίδων, που αφορούν παραλείψεις ιατροδικαστών, αρμόδιων και πραγματογνωμόνων».