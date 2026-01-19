Αγρότες: Αποφασίζουν την Τρίτη στα μπλόκα το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό – Όλα τα δεδομένα ανοιχτά

Για αύριο, Τρίτη (20.01) μετατίθενται οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών μπλόκων, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών μετά το τέλος της συνάντησης που είχαν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση», δήλωσε ο πρόεδρος της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας προσθέτοντας ότι «αύριο, Τρίτη σε όλα τα μπλόκα της χώρας θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις όπου θα υπάρξει ενημέρωση για όλα όσα συζητήθηκανε τον πρωθυπουργό και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε».

Επισήμανε ότι όλα τα χρήματα που πληρώθηκαν οι αγρότες της χώρας καταβλήθηκαν λόγω των πιέσεων των μπλόκων συμπληρώνοντας πως «η κυβέρνηση έχει το δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση» .

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «βρήκαμε τοίχο» και πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης δεν απαντήθηκε καμιά από τις ερωτήσεις που τέθηκαν.

«Ο κλάδος της κτηνοτροφίας οδεύει προς κατάρρευση». σημείωσε και είπε ότι «ζητήσαμε μια ειλικρινή απάντηση και δεν υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης».

Την μη ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της συνάντησης εξέφρασε και ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου, Παναγιώτης Περάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο τέθηκαν μεταξύ άλλων ζητήματα όπως ο λαγοκέφαλος, τα θηλαστικά και η παράνομη αλιεία. Σχετικά με το τελευταίο θέμα τόνισε πως «εάν αντιμετωπιστεί η παράνομη αλιεία θα κερδίσει και το κράτος, αλλά και οι αλιείς».

«Θέσαμε τα αιτήματα του κλάδου, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι από τη σημερινή συνάντηση», είπε ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας των Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, Κωνσταντίνος Λεονταράκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέθηκαν όλα τα προβλήματα της μελισσοκομίας, «κλάδος, ο οποίος εδώ και χρόνια εκπέμπει sos» και υποστήριξε ότι θα πραγματοποιηθεί μια διυπουργική σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό, για να συζητήσουν αναλυτικά όλα τα ζητήματα του μελισσοκομικού κλάδου.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να μπει τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο έντασης, σημειώνοντας ότι αυτή δεν εξυπηρέτησε ούτε τα συμφέροντα των αγροτών ούτε εκείνα της κοινωνίας.

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση, ώστε να κλείσει μία περίοδος μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια –και είναι αρκετά– ούτε την κοινωνία, η οποία αναζητά να προχωρήσουμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί σε πολλαπλά επίπεδα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, κάνοντας ειδική αναφορά στις παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα και στη δυνατότητα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην αντλία, ένα πάγιο αίτημα των αγροτών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν εξεταστεί και ζητήματα στήριξης των τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, μέσω ανακατανομής κονδυλίων που εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Τσιάρας: «Παραγωγική συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών»

Για μια παραγωγική συνάντηση έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μετά το τέλος της σχεδόν 5ωρης συζήτησης που πραγματοποιήθηκε με την 31μελη αντιπροσωπεία των μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριακού Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των παραγωγών, υπογραμμίζοντας πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν όλα τα ζήτημα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.

Συγκεκριμένα αναλύθηκαν τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η μειωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα αλλά και ο τρόπος αφαίρεσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Παράλληλα συζητήθηκαν ζητήματα όπως τα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, τα μεγάλα αρδευτικά έργα καθώς και η σύσταση των αγροτικών επιμελητηρίων.

«Πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλοι μαζί» είπε σχετικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν αλλάζει κάτι από τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι θα υπάρξει εκπροσώπηση των αγροτών στις επιτροπές που αφορούν σε εμπορικές συμφωνίες, για την ΚΑΠ.

Σημείωσε τέλος πως οι εκπρόσωποι των μπλόκων ζήτησαν μεταξύ άλλων πιο αραιή έκδοση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και επανυπολογισμό των λίτρων για το αγροτικό πετρέλαιο.

